Elephant VIDEO: छत्तीसगढ़ के इस जिले में 30 हाथियों का दल सक्रिय, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

Elephant VIDEO: लुण्ड्रा इलाके में इन दिनों 30 हाथियों का दल सक्रिय है, जो अलग-अलग परिक्षेत्रों में विचरण कर रहा है। इसकी वजह से आमजन में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग लगातार हाथियों पर निगरानी रख रहा है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है।

जानकारी के मुताबिक, सरगुजा में बीते कुछ दिनों से हाथियों का रिहायशी इलाकों में आना-जाना बढ़ गया है। गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर हाथियों के झुंड के कारण जाम की स्थिति बन गई थी। वहीं, शुक्रवार को सिलसिला के जंगल में 2 हाथियों ने डेरा जमाया था। अब ये दोनों हाथी असकला के टानागढ़ जंगल पहुंच गए हैं, जहां गढ़चिरौली से आया एक और हाथी इनके साथ जुड़ गया है। इस तरह टानागढ़ जंगल में अब 3 हाथियों का दल मौजूद है।

वन विभाग की टीम हाथियों की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है और ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी कर लोगों को घरों से बाहर न निकलने व फसलों के पास न जाने की चेतावनी दी जा रही है।