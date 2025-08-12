12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सरगुजा

Elephant VIDEO: छत्तीसगढ़ के इस जिले में 30 हाथियों का दल सक्रिय, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

Elephant VIDEO: बीते कुछ दिनों से हाथियों का रिहायशी इलाकों में आना-जाना बढ़ गया है। गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर हाथियों के झुंड के कारण जाम की स्थिति बन गई थी।

सरगुजा

Khyati Parihar

Aug 12, 2025

Elephant VIDEO: लुण्ड्रा इलाके में इन दिनों 30 हाथियों का दल सक्रिय है, जो अलग-अलग परिक्षेत्रों में विचरण कर रहा है। इसकी वजह से आमजन में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग लगातार हाथियों पर निगरानी रख रहा है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है।

जानकारी के मुताबिक, सरगुजा में बीते कुछ दिनों से हाथियों का रिहायशी इलाकों में आना-जाना बढ़ गया है। गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर हाथियों के झुंड के कारण जाम की स्थिति बन गई थी। वहीं, शुक्रवार को सिलसिला के जंगल में 2 हाथियों ने डेरा जमाया था। अब ये दोनों हाथी असकला के टानागढ़ जंगल पहुंच गए हैं, जहां गढ़चिरौली से आया एक और हाथी इनके साथ जुड़ गया है। इस तरह टानागढ़ जंगल में अब 3 हाथियों का दल मौजूद है।

वन विभाग की टीम हाथियों की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है और ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी कर लोगों को घरों से बाहर न निकलने व फसलों के पास न जाने की चेतावनी दी जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 02:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surguja / Elephant VIDEO: छत्तीसगढ़ के इस जिले में 30 हाथियों का दल सक्रिय, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

बड़ी खबरें

View All

सरगुजा

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ का गढ़ा दाई मंदिर! गुफा से आती रहस्यमयी आवाजें, जानिए क्या है इसकी वजह…

छत्तीसगढ़ का गढ़ा दाई मंदिर!(photo-patrika)
सरगुजा

Weather Update: पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक शीतलहर का कहर जारी, ठंड ने छुड़ाई कंपकंपी

Weather Update
सरगुजा

CG News: युवा MLA का दिखा अलग अंदाज, महिला के साथ बर्तन धोने में बंटाया हाथ

CG News
सरगुजा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.