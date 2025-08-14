Heavy rain and storm: तेज बारिश और हवाओं से सैकड़ों पेड़ धराशायी, आवागमन प्रभावित… दर्जनों बकरियां मरीं

Heavy rain and storm: छत्तीसगढ़ के उत्तीरी छोर पर सरगुजा सुंभाग पिछले 24 घंटे में पानी-पानी हो गया है। संभाग के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हुई है। इसी बीच ग्रामीणों को कई नुकसान झेलना पड़ा है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण कई घरों के छप्पर उड़े हैं, वहीं कई दीवार जमींदोज हो गए। आंधी के चलते बरौधी-जरही मार्ग पर सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए, जिससे मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया।
इतना ही नहीं आपदा का असर कोल ट्रांसपोर्टेशन पर भी पड़ा और रात से ही आवागमन ठप हो गया। तेज हवाओं और बारिश से करीब चार मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं दर्जनभर बकरियों की मौत हो गई। हालात को सामान्य करने के लिए कोल प्रबंधन और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मार्ग से पेड़ों को हटाने का काम किया।