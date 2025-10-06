सरगुजा में एक साथ 14 घरों में चोरी: पार्षद समेत कई घरों के ताले टूटे, CCTV फुटेज आया सामने

CG Theft News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में अज्ञात चोरों ने 14 घरों के ताले तोड़कर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। चोरों ने पार्षद सहित चार किराएदारों के मकानों को निशाना बनाया और लैपटॉप, टीवी, नगदी व अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए।
जानकारी के अनुसार, रविवार की सुबह मोहल्लेवासियों ने एक साथ कई घरों के ताले टूटे देखे तो इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने (CG Theft News) आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां कैद हुई हैं।
स्थानीय लोगों ने घटना के बाद पुलिस गश्त की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि नियमित पेट्रोलिंग होती, तो इतनी बड़ी चोरी नहीं हो पाती। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
