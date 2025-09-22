Patrika LogoSwitch to English

टीकमगढ़

अवैध वसूली का अड्डा बन गया जनपद पंचायत कार्यालय, सरपंचों ने नारेबाजी कर जताया विरोध

हर काम के लिए मांगे जा रहे रुपयों से परेशान सरपंचों ने सोमवार को जिला पंचायत पहुंच कर जमकर नारेबाजी की और सीईओ के साथ ही उपयंत्री पर भ्रष्टाचार करने के खुल कर आरोप लगाए।

टीकमगढ़

Rizwan ansari

Sep 22, 2025

Published on:

22 Sept 2025 04:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / Videos / अवैध वसूली का अड्डा बन गया जनपद पंचायत कार्यालय, सरपंचों ने नारेबाजी कर जताया विरोध

