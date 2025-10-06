Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

हर्ष फायरिंग में दो बच्चियों को लगे छर्रे, एक गंभीर

थाना कोतवाली क्षेत्र के मामौन गांव में रविवार की रात 9 बजे के करीब बच्चे के गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग हो गई। जिसमें 19 वर्षीय काजल नापित के गले गोली लग गई।

टीकमगढ़

image

Rizwan ansari

Oct 06, 2025

Published on:

06 Oct 2025 04:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / Videos / हर्ष फायरिंग में दो बच्चियों को लगे छर्रे, एक गंभीर

