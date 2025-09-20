Patrika LogoSwitch to English

टोंक

Tonk में Social Media पर विवादित पोस्ट, सड़कों पर मचा बवाल!

Tonk में Social Media पर विवादित पोस्ट, सड़कों पर मचा बवाल!

टोंक

Poonam Sharma

Sep 20, 2025

राजस्थान के टोंक जिले के बहिर क्षेत्र में शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया(Social Media Controversial Post) पर आई एक कथित आपत्तिजनक पोस्ट के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण (Tonk Dispute)हो गया। पोस्ट के वायरल होते ही एक समुदाय विशेष के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह पोस्ट उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत (I Love Muhammad Trend )करने वाली है और इसके जिम्मेदार व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

Tonk में Social Media पर विवादित पोस्ट, सड़कों पर मचा बवाल!

