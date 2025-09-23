Rajasthan Roadways Bus Accident यात्रियों से भरी रोडवेज बस पलटी, 25 यात्री घायल,मची चीख पुकार, मदद को दौड़े ग्रामीण

Rajasthan Roadways Bus Accident राजस्थान के टोंक में मंगलवार को भीषण हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार राजस्थान रोडवेज की सवाई माधोपुर से टोंक होकर जयपुर जा रही ये बस सदर थाना इलाके में चंदलाई के पास पलट गई।

25 यात्री घायल,कई गंभीर

पुलिस के अनुसार इस हादसे में करीब 25 लोग घायल है जिनमें से कुछ की हालत सीरीयस है। सभी घायलों को टोंक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में सवार प्रत्यक्षदर्शी यात्रियों ने हादसे का आंखों देखा खौफनाक हाल बयां किया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मदद के लिए दौड़े।

खाई में पलटी बस, हादसे के कारण स्पष्ट नहीं

हादसा कैसे हुआ ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया लेकिन अस्पताल में एक घायल के अनुसार टायर फटने की बात सामने आ रही है वहीं एक अन्य ने संभवत : किसी जानवर के सामने आ जाने के बाद की आशंका भी जताई। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है कि हादसे की असल बजह क्या रही। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है।

