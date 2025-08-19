Tonk में हिजाब को लेकर डॉक्टर-इन्टर्न में बहस, Video Viral

राजस्थान के टोंक जिले के जनाना अस्पताल में हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में लेडी डॉक्टर और इंटर्न छात्रा के बीच नोकझोंक होती दिख रही है। लेडी डॉक्टर ने छात्रा से कहा कि ड्यूटी के दौरान हिजाब न पहनें ताकि मरीज साफ़ चेहरा देख सकें और पहचान सकें कि इलाज किसने किया है।इस पर छात्रा ने जवाब दिया कि उसके पास पहचान पत्र है और वह ड्यूटी पर आते ही चेहरा दिखा सकती है, लेकिन हिजाब उतारकर काम नहीं करेगी। करीब 2 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो पर सोशल मीडिया में बहस तेज हो गई है।