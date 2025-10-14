महाकाल मंदिर में एक साथ दिखें सूर्यकुमार यादव और अवनीत कौर, देखें वीडियो

Mahakal Temple Ujjain: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव(Suryakumar Yadav) रविवार को उज्जैन आए। उन्होंने परिवार संग बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, इस वीडियो में सूर्यकुमार यादव के साथ उनकी पत्नी देविशा शट्टी और एक्ट्रेस अवनीत कौर नजर आ रही हैं। सूर्यकुमार यादव और अवनीत कौर को साथ देखकर फैंस सरप्राइज हैं। बता दें की 13 अक्टूबर को अवनीत कौर ने अपना 24वां जन्मदिन महाकाल मंदिर में मनाया।