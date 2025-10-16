महाकाल का दिव्य स्वरुप में शृंगार, देखते रह गए श्रद्धालु, देखें वीडियो

Mahakal Temple Ujjain: महाकाल की नगरी उज्जैन में रोजाना भक्तों का सौलाब उमड़ाता है। देश-विदेश से लाखो श्रद्धालु बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। गुरुवार को भी भस्म आरती के दौरान महाकाल के दरबार में हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। पूरा मंदिर परिसर ‘जय श्री महाकाल’ की गूंज से गुंजायमान हो गया। आज मंदिर के पुरोहितों और पुजारियों ने बाबा महाकाल का दिव्य स्वरुप में शृंगार किया। महाकाल के शीष पर चंद्रमा और कमल लगाकर भव्य शृंगार किया गया। महाकाल के इस दिव्य शृंगार को श्रद्धालु देखते रह गए। हजारों भक्तों ने महाकाल के दिव्य स्वरुप के दर्शन किए। देखें महाकाल का भव्य शृंगार…।
