फट गई धरती.!, 7.4 का झटका, तबाही का मंजर देख कांप जाएंगे आप.. सुनामी का खतरा

फिलीपींस की भूकंप विज्ञान एजेंसी ने दक्षिणी द्वीप पर आए भूकंप के बाद आफ्टरशॉक की चेतावनी देते हुए इमारतों और चीज़ों के संभावित नुकसान की आशंका जताई है और लोगों से सावधान रहने को कहा है। साथ ही मध्य और दक्षिणी फिलिपींस के समुद्र के किनारे मौजूद कस्बों में रह रहे लोगों को तुरंत ऊंची जगह पर जाने की सलाह दी गई है। भूकंप के बाद एजेंसी ने विनाशकारी सुनामी की भी संभावना जताई है और इस दौरान जानलेवा ऊंची लहरे उठ सकती है।

Darsh Sharma

Oct 10, 2025

कुछ दिनों पहले आए भूकंप के झटकों से फिलिपींस के लोग संभले भी नहीं थे कि शुक्रवार को एक बार फिर फिलीपींस की धरती भूकंप के झटकों से हिलने लगी। इस बार ये झटका और ज्यादा तेज लगा। क्योंकि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मांपी गई। भूकंप का केन्द्र फिलिपींस का मिंडानाओ क्षेत्र रहा। जहां धरती हिलने के साथ ही लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते नजर आए। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूकंप की पुष्टि की है। इस भूंकप के बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। इसके साथ ही इसके बाद कई छोटे झटके आने की भी संभावना है जिसके चलते लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 62 किलोमीटर (करीब 38.53 मील) की गहराई पर था।

