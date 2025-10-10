फट गई धरती.!, 7.4 का झटका, तबाही का मंजर देख कांप जाएंगे आप.. सुनामी का खतरा

कुछ दिनों पहले आए भूकंप के झटकों से फिलिपींस के लोग संभले भी नहीं थे कि शुक्रवार को एक बार फिर फिलीपींस की धरती भूकंप के झटकों से हिलने लगी। इस बार ये झटका और ज्यादा तेज लगा। क्योंकि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मांपी गई। भूकंप का केन्द्र फिलिपींस का मिंडानाओ क्षेत्र रहा। जहां धरती हिलने के साथ ही लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते नजर आए। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूकंप की पुष्टि की है। इस भूंकप के बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। इसके साथ ही इसके बाद कई छोटे झटके आने की भी संभावना है जिसके चलते लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 62 किलोमीटर (करीब 38.53 मील) की गहराई पर था।