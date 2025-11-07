Patrika LogoSwitch to English

गोलीबारी.. मोर्टार.. और तबाही.. पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर तो तालिबान का जंगी ऐलान.!

पाकिस्तानी ने एक नागरिक घर को निशाना बनाया, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। पाकिस्तानी हमले के बाद इलाके में भगदड़ मच गई है। अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाके में लोगों को भागते देखा जा सकता है। हमले के बाद कई जगहों पर धुआं उठता दिख रहा है।

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 07, 2025

पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ तुर्की के इस्तांबुल में तालिबान और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत चल रही थी। वहीं, दूसरी तरफ उसने सीजफायर तोड़ते हुए अफगानिस्तान पर ना सिर्फ मोर्टार दागे बल्कि कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में सीमा चौकियों पर गोलीबारी भी की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हमले में 11 लोगों की मौत हो गई। जबकि 6 घायल है। हालांकि मौत का आंकड़ा स्थानीय लोगों के हवाले से है। ऐसे में आधिकारिक रूप से पुष्टि का इंतजार है। पाकिस्तानी हमलों के बाद अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर शांति की उम्मीदें एक बार फिर धूमिल हो गईं हैं। पाक सेना ने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डाक जिले के लुकमान गांव में अफगान तालिबान के सीमा रक्षकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके बाद मोर्टार हमले भी किए।

Published on:

07 Nov 2025 02:21 pm

Hindi News / World / Videos / गोलीबारी.. मोर्टार.. और तबाही.. पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर तो तालिबान का जंगी ऐलान.!

