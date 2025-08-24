भारत में टिकटॉक की वापसी पर सरकार की सफाई!

भारत सरकार ने जून 2020 में, 59 मोबाइल(Tiktok India) एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जिनमें ज्यादातर चीनी ऐप्स थे…इनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और वीचैट जैसे लोकप्रिय ऐप भी शामिल थे…अब एक बार फिर से ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर उड़ी हैं कि चीनी टिकटॉक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अलीएक्सप्रेस(Ali Express) और महिलाओं के कपड़ों के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शीन(Shein) फिर से भारत में वापसी करने जा रहा है…लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है, इसे भारत सरकार के सूत्रों ने साफ कर दिया…