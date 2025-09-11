ओली से जीते, Gen G से हारे गुरुंग, अचानक सामने आए और रोने लगे.. वजह जान चौंक जाएंगे

तख्तापलट के बावजूद नेपाल में हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नए प्रधानमंत्री के नाम पर आम सहमति नहीं बन पा रही। तख्तापलट में अहम भूमिका निभाने वाले जेन-जी नेता सुदान गुरुंग नेपाल के माहौल पर भावुक हो गए और मीडिया से बात करते हुए रोने लगे। दरअसल, नेपाल में अंतरिम पीएम पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। सुबह आर्मी हेडक्वार्टर में Gen-Z और अफसरों के बीच बातचीत दूसरी बार शुरू हुई, पहले कार्की का नाम सामने आया उसके बाद घीसिंग का नाम आने लगा। बातचीत के दौरान ही फिर से माहौल बिगड़ गया और लोग प्रदर्शन करने लगे, इसमें कई लोगों की जान चली गई, जबकि हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, वर्तमान परिस्थिति काफी खराब है, जिसे देखते हुए गुरुंग की आंखों में आंसू आ गए।