Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

ओली से जीते, Gen G से हारे गुरुंग, अचानक सामने आए और रोने लगे.. वजह जान चौंक जाएंगे

आर्मी हेडक्वार्टर में Gen-Z और अफसरों के बीच बातचीत दूसरी बार शुरू हुई, पहले कार्की का नाम सामने आया उसके बाद घीसिंग का नाम आने लगा। बातचीत के दौरान ही फिर से माहौल बिगड़ गया और लोग प्रदर्शन करने लगे

भारत

Darsh Sharma

Sep 11, 2025

तख्तापलट के बावजूद नेपाल में हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नए प्रधानमंत्री के नाम पर आम सहमति नहीं बन पा रही। तख्तापलट में अहम भूमिका निभाने वाले जेन-जी नेता सुदान गुरुंग नेपाल के माहौल पर भावुक हो गए और मीडिया से बात करते हुए रोने लगे। दरअसल, नेपाल में अंतरिम पीएम पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। सुबह आर्मी हेडक्वार्टर में Gen-Z और अफसरों के बीच बातचीत दूसरी बार शुरू हुई, पहले कार्की का नाम सामने आया उसके बाद घीसिंग का नाम आने लगा। बातचीत के दौरान ही फिर से माहौल बिगड़ गया और लोग प्रदर्शन करने लगे, इसमें कई लोगों की जान चली गई, जबकि हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, वर्तमान परिस्थिति काफी खराब है, जिसे देखते हुए गुरुंग की आंखों में आंसू आ गए।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Sept 2025 10:54 pm

Hindi News / World / Videos / ओली से जीते, Gen G से हारे गुरुंग, अचानक सामने आए और रोने लगे.. वजह जान चौंक जाएंगे

बड़ी खबरें

View All

विदेश

‘2012‑13 में भारत में भी बने थे नेपाल जैसे हालात’, अन्ना-केजरीवाल आंदोलन का जिक्र कर कांग्रेस ने ऐसा क्यों कहा ?

Anna Hazare Kejriwal Movement
राष्ट्रीय

पीटर मैंडेलसन कौन हैं, और एपस्टीन से उनका रिश्ता क्यों बन गया है कीर स्टार्मर सरकार की मुश्किल ?

Peter Mandelson Epstein Scandal
विदेश

Nepal Protest: केपी ओली का तख्तापलट करने के बाद अब आपस में ही भिड़े Gen-Z प्रदर्शनकारी, जानें क्यों

विदेश

Nepal Protest : कौन है दुर्गा प्रसाई, जिसका नाम सुन कर भड़क उठे Gen-Z आंदोलनकारी ?

Nepal Gen-Z Protest Durga Prasai
विदेश

हत्यारों के निशाने पर Trump से लेकर Charlie Kirk तक, एक साल में 5 हाई प्रोफाइल पर चलाई गई गोलियां, कब और कहां यहां पढ़िए

Charlie kirk Killed
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.