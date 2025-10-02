कतर पर कोई भी हमला किया तो.. दोस्त नेतन्याहू को ट्रंप का अल्टीमेटम

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई देश दोहा पर हमला करता है तो अमरीका उस पर सैन्य कार्रवाई करेगा। ये एग्जिक्‍यूटिव ऑर्डर 29 सितंबर को साइन किया गया है। इजरायल के दोहा पर हमले के बाद आए इस ऑर्डर को ट्रंप की तरफ से अपने दोस्त नेतन्याहू को दी गई बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। पिछले महीने 9 सितंबर को इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाते हुए एयरस्ट्राइक किया था। अमरीका सहित कई देशों ने इस हमले की निंदा की थी।