Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कतर पर कोई भी हमला किया तो.. दोस्त नेतन्याहू को ट्रंप का अल्टीमेटम

कार्यकारी आदेश में आश्वासन दिया गया, "अगर कतर पर किसी भी तरह का सैन्य हमला होता है तो उसे अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा. ऐसे हमले की स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए राजनयिक, आर्थिक और यदि आवश्यक हो तो सैन्य उपाय करेगा।

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 02, 2025

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई देश दोहा पर हमला करता है तो अमरीका उस पर सैन्य कार्रवाई करेगा। ये एग्जिक्‍यूटिव ऑर्डर 29 सितंबर को साइन किया गया है। इजरायल के दोहा पर हमले के बाद आए इस ऑर्डर को ट्रंप की तरफ से अपने दोस्त नेतन्याहू को दी गई बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। पिछले महीने 9 सितंबर को इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाते हुए एयरस्ट्राइक किया था। अमरीका सहित कई देशों ने इस हमले की निंदा की थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Oct 2025 02:21 pm

Hindi News / World / Videos / कतर पर कोई भी हमला किया तो.. दोस्त नेतन्याहू को ट्रंप का अल्टीमेटम

बड़ी खबरें

View All

बांग्लादेश में डर के साये में दुर्गा पूजा: शेख हसीना के बेटे ने यूनुस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Bangladesh Durga Puja
विदेश

आरएसएफ ने की एयरस्ट्राइक, सूडान में 8 लोगों की मौत

RSF drone strike
विदेश

PoK में हिंसा का चौथा दिन: 12 मौतें, 200 से ज्यादा घायल, आखिर सड़कों पर क्यों उतरा कश्मीरी आक्रोश? लगातार सुलग रही आग

विदेश

भारत-फ्रांस डिफेंस पॉवर: क्या 22वीं वायु सेना वार्ता से बदलेगा रक्षा का भविष्य ?”

India-France Defense Cooperation
विदेश

कीर स्टार्मर बने सबसे अनपॉपुलर ब्रिटिश पीएम, सालभर में ही बनाया अनचाहा रिकॉर्ड

Keir Starmer
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.