नेपाल से लौटे भारतीयों ने बयां किया खौफनाक मंजर!

नेपाल में जारी जेन-जी आंदोलन का असर अब भारत के कई हिस्सों पर भी दिखाई दे रहा है…बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के कई भारतीय नागरिक नेपाल में फंसे हुए हैं और अपने देश लौटने की अपील कर रहे हैं…इस आंदोलन ने नेपाल में जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, जिससे कर्फ्यू, आगजनी और हिंसक प्रदर्शनों का माहौल बना हुआ है…हालात फिलहाल सामान्य हैं….कई इलाकों में कर्फ्यू जारी है…ऐसे में वहां कई भारतीय रुके थे…जो इस प्रदर्शन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे…भारतीयों का निकलना जारी है…आप भी सुनिए नेपाल से लौटे भारतीयों की आपबीती…