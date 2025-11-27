इमरान खान जिंदा या मौत.? अदियाला जेल से आया बड़ा अपडेट

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इमरान खान की सेहत को लेकर तमाम तरह की अफवाहों का दौर लगातार जारी है। कई सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की जेल में मौत हो चुकी है इसलिए उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई इमरान खान की मौत हो गई है। दरअसल, इन अफवाहों का दौर तब शुरू हुआ, जब उनकी बहनों ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन उनके भाई से मिलने नहीं दे रहा है। इमरान खान की बहनों नोरीन नियाजी, अलीमा खान और डॉक्टर उजमा ने दावा किया है कि उन्हें तीन हफ्ते से अपने भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जेल प्रशासन ने उनको मारपीट करते हुए बाहर निकाल दिया है। अफगानी मीडिया की उस रिपोर्ट ने आग में घी डालने का काम किया। जिसमें ये दावा किया गया कि उन्हें हिरासत में मार दिया गया और शव जेल से बाहर ले जाया गया। बहनों के आरोप और इमरान की मौत की अफवाह पाकिस्तान में जैसे ही फैली तो अदियाला जेल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए और पूरे देश में हलचल मच गई। रावलपिंडी, पेशावर और कई शहरों में PTI कार्यकर्ताओं ने आपात प्रदर्शन शुरू कर दिए। अफवाहों के बढ़ते दबाव के बीच जेल प्रशासन को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा। अधिकारियों का कहना है कि इमरान खान जेल में पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि इमरान को किसी भी दूसरी जगह नहीं ले जाया गया है और सोशल मीडिया पर चल रही खबरें पूरी तरह मनगढ़ंत हैं।