UN में नेतन्याहू की बेइज्जती तो गाजा पर टूट पड़ा इजरायल

मध्य और उत्तरी गाज़ा में शनिवार तड़के हुए हवाई हमलों में कई लोग अपने घरों में मारे गए। नुसेरात शरणार्थी शिविर में एक ही परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी अल-अवदा अस्पताल के कर्मचारियों ने दी, जहां शव लाए गए। वहीं, गाज़ा सिटी के तुर्फा इलाके में एक घर पर हवाई हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे थे। शवों को अल-अहली अस्पताल लाया गया।

Darsh Sharma

Sep 27, 2025

इजरायल अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई बेइज्जती को सहन नहीं कर सका और उसने कुछ ही घंटों बाद गाजा में तांडव मचा दिया। दरअसल, नेतन्याहू शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जैसे ही नेतन्याहू मंच पर पहुंचे तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उनका बायकॉट कर दिया। देखते ही देखते अधिकतर सीट खाली हो गई तो नेतन्याहू को लगभग खाली हॉल को ही संबोधित करना पड़ा। हालांकि नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि इजरायल.. गाजा में हमास को खत्म करने के बाद ही दम लेगा। नेतन्याहू का भाषण खत्म हुआ ही था कि कुछ घंटों बाद इजरायली सेना गाजा पर टूट पड़ी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रातभर हुए हवाई हमलों में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब युद्धविराम के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अभी भी युद्ध जारी रखने के पक्ष में डटे हुए हैं।

Published on:

27 Sept 2025 10:43 pm

UN में नेतन्याहू की बेइज्जती तो गाजा पर टूट पड़ा इजरायल

