UN में नेतन्याहू की बेइज्जती तो गाजा पर टूट पड़ा इजरायल

इजरायल अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई बेइज्जती को सहन नहीं कर सका और उसने कुछ ही घंटों बाद गाजा में तांडव मचा दिया। दरअसल, नेतन्याहू शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जैसे ही नेतन्याहू मंच पर पहुंचे तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उनका बायकॉट कर दिया। देखते ही देखते अधिकतर सीट खाली हो गई तो नेतन्याहू को लगभग खाली हॉल को ही संबोधित करना पड़ा। हालांकि नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि इजरायल.. गाजा में हमास को खत्म करने के बाद ही दम लेगा। नेतन्याहू का भाषण खत्म हुआ ही था कि कुछ घंटों बाद इजरायली सेना गाजा पर टूट पड़ी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रातभर हुए हवाई हमलों में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब युद्धविराम के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अभी भी युद्ध जारी रखने के पक्ष में डटे हुए हैं।