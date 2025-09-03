सबसे खतरनाक ट्रेन से पहुंचे किम जोंग, ट्रंप सहित पूरी दुनिया हैरान!

चीन ने बुधवार को द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के खिलाफ अपनी जीत की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक भव्य सैन्य परेड के माध्यम से अपनी आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया…चीन के इस ऐतिहासिक आयोजन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन जैसे अमेरिका के कट्टर दुश्मनों की मौजूदगी ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है…यह सभी नेता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ नजर आए…इस कार्यक्रम में 26 विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति ने इसे एक प्रमुख वैश्विक राजनीतिक मंच में बदल दिया…सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि किम जोंग उन ने हवाई जहाज के बजाय अपनी मशहूर हरी रंग की बख्तरबंद ट्रेन से यात्रा की…