5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘लेडी किलर’ ने मचाया कहर, पाकिस्तान फौज में हाहाकार!

बीएलए ने अपने कई आत्मघाती हमलावरों में से दो की पहचान और तस्वीरें जारी की

Google source verification

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Feb 05, 2026

पाकिस्तान से बलूचिस्तान(Balochistan) को अलग करने की मांग करने वाले सशस्त्र विद्रोह संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी(Baloch Liberation Army) ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना(Pakistan Army) को बड़ा नुकसान पहुंचाया है…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Feb 2026 01:55 pm

Hindi News / World / Videos / ‘लेडी किलर’ ने मचाया कहर, पाकिस्तान फौज में हाहाकार!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई, 216 बलूच उग्रवादियों को उतारा मौत के घाट

Pakistan soldiers
विदेश

रूस-अमेरिका के बीच परमाणु संधि खत्म, दुनिया भर में मच गई हलचल, पोप ने की रिन्युअल की अपील

विदेश

धमकियों के बाद बनी सहमति, अमेरिका और ईरान में होगी बातचीत

Donald Trump and Ali Khamenei
विदेश

सूर्य की सक्रियता बढ़ने पर ISRO ने 50 से अधिक सैटेलाइट पर निगरानी बढ़ाई, भारत अलर्ट मोड पर

ISRO
विदेश

चीन-पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी! भारत-अमेरिका की इस सैन्य डील से बदलेगा हिंद महासागर का गेम

maritime surveillance aircraft
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.