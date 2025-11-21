दुबई एयर शो में बड़ा हादसा, भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश.. जानिए वजह

दुबई एयर शो के आखिरी दिन वो सीन किसी के गले नहीं उतर रहा। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस Mk-1 उड़ान प्रदर्शन के दौरान अचानक नीचे आ गया और रनवे के पास धड़ाम से गिर कर आग के गोले में (Tejas Crash Dubai) बदल गया। इससे पूरा अल मकतूम एयरपोर्ट (Al Maktoum Airport) काले धुएं से भर गया। हजारों दर्शक सांस रोके देखते रह गए। स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2:10 बजे तेजस ने अपना आखिरी चरण शुरू किया। पहले सब कुछ सही चल रहा था। अचानक विमान की नाक नीचे झुकती हुई दिखी, विमान ऊंचाई से तेजी से गिरा हुआ और फिर धमाका हुआ। वीडियो में साफ दिख रहा है कि विमान जमीन से टकराते ही आग की लपटों में घिर गया। कुछ ही सैकंड में पूरा इलाका काले धुएं से ढक गया।