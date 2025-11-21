Patrika LogoSwitch to English

विदेश

दुबई एयर शो में बड़ा हादसा, भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश.. जानिए वजह

दुनिया का सबसे चमकदार एयर शो चल रहा था। एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने अरबों डॉलर के ऑर्डर दिए थे। लेकिन तेजस का क्रैश होते ही पूरा माहौल बदल गया। लोग भागने लगे, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दौड़ पड़ीं।

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 21, 2025

दुबई एयर शो के आखिरी दिन वो सीन किसी के गले नहीं उतर रहा। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस Mk-1 उड़ान प्रदर्शन के दौरान अचानक नीचे आ गया और रनवे के पास धड़ाम से गिर कर आग के गोले में (Tejas Crash Dubai) बदल गया। इससे पूरा अल मकतूम एयरपोर्ट (Al Maktoum Airport) काले धुएं से भर गया। हजारों दर्शक सांस रोके देखते रह गए। स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2:10 बजे तेजस ने अपना आखिरी चरण शुरू किया। पहले सब कुछ सही चल रहा था। अचानक विमान की नाक नीचे झुकती हुई दिखी, विमान ऊंचाई से तेजी से गिरा हुआ और फिर धमाका हुआ। वीडियो में साफ दिख रहा है कि विमान जमीन से टकराते ही आग की लपटों में घिर गया। कुछ ही सैकंड में पूरा इलाका काले धुएं से ढक गया।

Published on:

21 Nov 2025 10:20 pm

दुबई एयर शो में बड़ा हादसा, भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश.. जानिए वजह

