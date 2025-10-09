बुरी फंसी इटली की PM मेलोनी, इंटरनेशनल कोर्ट में दर्ज हुआ मुकदमा

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी(Giorgia Meloni) अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में हैं…इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और उनके 2 मंत्रियों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट(International Court) में मुकदमा दर्ज कराया गया है..आरोप है कि मेलोनी ने गाजा(Gaza) में नरसंहार के लिए जिम्मेदार इजराइल को हथियार मुहैया कराए, जिनसे हजारों नागरिकों की मौत हुई…मेलोनी ने खुद इसकी जानकारी दी है…गाजा पर(Israel Hamas Gaza Ceasefire) मेलोनी का स्टैंड हमेशा सुर्खियों में रहा है…उन पर ढुलमुल नीति अपनाने का आरोप लगता रहा है…मेलोनी ने अब तक 2 स्टेट के तहत फिलिस्तीन(Palestine) को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी है, जबकि यूरोप से रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने फिलिस्तीन को अलग मान्यता दे दी है…