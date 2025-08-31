चीन में गूंजा मोदी-मोदी, प्रवासी भारतीयों से मिले पीएम मोदी

टैरिफ विवाद के कारण अमेरिका से रिश्तों में आई खटास के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात साल से ज़्यादा के अंतराल के बाद शनिवार को चीन पहुँचे…इस दौरान हवाई अड्डे पर उनका पारंपरिक अंदाज में जोरदार स्वागत किया गया…साथ ही पीएम मोदी ने वहां मौजूद प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की…चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री मोदी तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा पर हैं…इस यात्रा के दौरान, वह शिखर सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे…