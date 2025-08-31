Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

चीन में गूंजा मोदी-मोदी, प्रवासी भारतीयों से मिले पीएम मोदी

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री मोदी तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा पर हैं

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 31, 2025

टैरिफ विवाद के कारण अमेरिका से रिश्तों में आई खटास के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात साल से ज़्यादा के अंतराल के बाद शनिवार को चीन पहुँचे…इस दौरान हवाई अड्डे पर उनका पारंपरिक अंदाज में जोरदार स्वागत किया गया…साथ ही पीएम मोदी ने वहां मौजूद प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की…चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री मोदी तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा पर हैं…इस यात्रा के दौरान, वह शिखर सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे…

खबर शेयर करें:

Published on:

31 Aug 2025 10:31 am

Hindi News / World / चीन में गूंजा मोदी-मोदी, प्रवासी भारतीयों से मिले पीएम मोदी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

पश्चिम अफ्रीका में बड़ा हादसा, नाव डूबने से 100 से अधिक लोगों की मौत

100 killed in boat capsize
विदेश

अमेरिका ने रद्द किया इस देश के राष्ट्रपति का वीजा, वजह भी बताई

Donald Trump
विदेश

जावेद अख़्तर के खिलाफ आंदोलन पर क्यों झुकी ममता सरकार ? मुशायरा सहित सभी कार्यक्रम स्थगित

Javed Akhtar Controversy
राष्ट्रीय

SCO Summit से पहले चीन में मोदी का दिल से स्वागत: भावुक चीनी महिला ने बार-बार कहा, ‘I Love Modi!’

Modi in Tianjin China
विदेश

मोदी ने जेलेंस्की को लगाया फोन: रूस-यूक्रेन जंग रोकने के लिए कही यह बात, जानिए इस बात के पहलू

India Ukraine Peace Talks
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.