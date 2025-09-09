नेपाल में जेन जी ने किया तख्तापलट, पीएम केपी शर्मा ओली का इस्तीफा.. देश छोड़कर भाग सकते हैं ओली

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। पुलिस ने युवाओं की भीड़ पर गोलियां चला दी जिसमें करीब 21 की संख्या में लोगों की मौत हो गई है। वहीं, 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि केपी ओली देश छोड़कर भाग सकते हैं। प्रदर्शन के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को सड़क पर दौड़ाया और उन्हें पीटा है। नेपाल के Gen Z युवाओं के इस विरोध प्रदर्शन ने सरकार को हिलाकर रख दिया है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्रियों पुष्प कमल दहल प्रचंड और शेर बहादुर देउबा के घरों पर भी हमला हुआ।