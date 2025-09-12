नेपाल के नेपो किड्स जिनका ऐशो-आराम देख भड़के Gen Z, किया बुरा हाल!

नेपाल में सरकार के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन ने तमाम बड़े नेताओं की कुर्सी हिलाकर रख दी…युवाओं का प्रदर्शन इतना जोरदार था कि पीएम से लेकर तमाम मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और फिलहाल नेपाल में कोई सरकार नहीं है…ये पूरा प्रदर्शन सरकार के सोशल मीडिया बैन के फैसले और नेपो किड्स को लेकर हुआ…बताया गया कि युवा और खासतौर पर Gen-Z नेताओं के परिवार की अय्याशी से भड़के हुए थे….युवाओं का कहना है कि नेताओं के बच्चे आम लोगों के पैसे से ऐश कर रहे हैं, इसी गुस्से में तमाम बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज के घरों को आग के हवाले कर दिया गया…नेपाल की पूर्व मिस नेपाल वर्ल्ड श्रृंखला खातीवाड़ा इस समय सबसे ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं…