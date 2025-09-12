Patrika LogoSwitch to English

नेपाल के नेपो किड्स जिनका ऐशो-आराम देख भड़के Gen Z, किया बुरा हाल!

युवाओं का कहना है कि नेताओं के बच्चे आम लोगों के पैसे से ऐश कर रहे हैं, इसी गुस्से में तमाम बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज के घरों को आग के हवाले कर दिया गया

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 12, 2025

नेपाल में सरकार के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन ने तमाम बड़े नेताओं की कुर्सी हिलाकर रख दी…युवाओं का प्रदर्शन इतना जोरदार था कि पीएम से लेकर तमाम मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और फिलहाल नेपाल में कोई सरकार नहीं है…ये पूरा प्रदर्शन सरकार के सोशल मीडिया बैन के फैसले और नेपो किड्स को लेकर हुआ…बताया गया कि युवा और खासतौर पर Gen-Z नेताओं के परिवार की अय्याशी से भड़के हुए थे….युवाओं का कहना है कि नेताओं के बच्चे आम लोगों के पैसे से ऐश कर रहे हैं, इसी गुस्से में तमाम बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज के घरों को आग के हवाले कर दिया गया…नेपाल की पूर्व मिस नेपाल वर्ल्ड श्रृंखला खातीवाड़ा इस समय सबसे ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं…

Published on:

12 Sept 2025 02:57 pm

नेपाल के नेपो किड्स जिनका ऐशो-आराम देख भड़के Gen Z, किया बुरा हाल!

