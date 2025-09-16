Patrika LogoSwitch to English

नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने दिया Gen Z को बड़ा झटका!

नेपाल में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में अब तक 51 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 21 प्रदर्शनकारी शामिल हैं...1300 से ज्यादा लोग घायल हुए...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 16, 2025

नेपाल में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में अब तक 51 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 21 प्रदर्शनकारी शामिल हैं…1300 से ज्यादा लोग घायल हुए…इतना ही नहीं, हिंसा के दौरान विभिन्न जेलों से 13 हजार से ज्यादा कैदी भाग गए थे…नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने काफी उत्पात मचाया था…संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया था…इस क्रांति के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को पद से इस्तीफा देना पड़ा था…वहीं नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के सरकारी आवास के बाहर देर रात नारेबाजी हुई…नेपाल में हुए प्रदर्शन के दौरान मारे गए गए युवाओं के परिजनों ने नारेबाजी की…दरअसल, ये लोग सुबह से ही सुशीला कार्की से मुलाकात करने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन देर रात उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी…

16 Sept 2025 08:26 am

Hindi News / World / Videos / नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने दिया Gen Z को बड़ा झटका!

