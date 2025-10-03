पीएम मोदी के मुरीद हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ट्रंप को आखिरी अल्टीमेटम.!

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुरीद हो गए है। यही वजह है कि अमरीका के सख्त टैरिफ के बीच उन्होंने खुले मंच पर ना सिर्फ पीएम मोदी की जमकर तारीफ की बल्कि भारत को अपना जिगरी दोस्त भी बताया। पीएम मोदी को बुद्धिमान नेता बताते हुए पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं। यहीं उनका सबसे अच्छा गुण है। भारत और रूस के बीच विशेष संबंध है। पुतिन ने दावा किया कि भारत पर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ़ नाकाम होंगे। पुतिन ने साफ कहा कि रूस का अमरीकी नेतृत्व वाले NATO पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर यूरोप ने उकसाया तो जवाब निश्चित और कठोर होगा।