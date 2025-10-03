Patrika LogoSwitch to English

पीएम मोदी के मुरीद हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ट्रंप को आखिरी अल्टीमेटम.!

पुतिन का ये बयान ऐसे समय में आया है, जब अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने और रूस को फंडिंग करने का आरोप लगा रहे हैं। पुतिन की इस साल के आखिरी में भारत की यात्रा करने की खबर भी आ चुकी है।

Darsh Sharma

Oct 03, 2025

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुरीद हो गए है। यही वजह है कि अमरीका के सख्त टैरिफ के बीच उन्होंने खुले मंच पर ना सिर्फ पीएम मोदी की जमकर तारीफ की बल्कि भारत को अपना जिगरी दोस्त भी बताया। पीएम मोदी को बुद्धिमान नेता बताते हुए पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं। यहीं उनका सबसे अच्छा गुण है। भारत और रूस के बीच विशेष संबंध है। पुतिन ने दावा किया कि भारत पर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ़ नाकाम होंगे। पुतिन ने साफ कहा कि रूस का अमरीकी नेतृत्व वाले NATO पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर यूरोप ने उकसाया तो जवाब निश्चित और कठोर होगा।

Published on:

03 Oct 2025 02:46 pm

Hindi News / World / Videos / पीएम मोदी के मुरीद हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ट्रंप को आखिरी अल्टीमेटम.!

