विदेश

पुतिन का तगड़ा पावर शो!, शर्तों के आगे झुके ट्रंप?

रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से भी बातचीत की

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 17, 2025

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप(Donald Trump) की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन(Vladimir Putin) के साथ अलास्का(Alaska Summit) में शिखर वार्ता में किसी युद्धविराम पर सहमति नहीं बनी है…ट्रंप ने वार्ता के बाद कहा कि यूक्रेन(Russia Ukraine War) को युद्ध खत्म करने के लिए रूस से समझौता करना चाहिए…क्योंकि रूस बहुत बड़ी ताकत है और यूक्रेन नहीं…रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से भी बातचीत की…वहीं, ट्रंप ने रुख बदलते हुए कहा कि वे और पुतिन इस बात पर सहमत हुए हैं कि वार्ता को सीधे शांति समझौते की ओर ले जाना चाहिए, न कि केवल युद्धविराम तक सीमित रहना चाहिए…जैसा कि अब तक यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी अमेरिका के समर्थन से मांग करते आ रहे थे…

