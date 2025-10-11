अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुताक्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानी फरमान!

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी गुरुवार को सात दिन के भारत दौरे पर पहुंचे…अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की…इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार, मानवीय सहायता और सुरक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की…मुत्ताकी ने आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी सूरत में किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा…जयशंकर के साथ हुई मुतक्की की बातचीत को भारत-तालिबान संबंधों में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें भारत ने घोषणा कर दिया है कि काबुल स्थित तकनीकी मिशन को दूतावास में अपग्रेड किया जाएगा, जिसका अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री ने स्वागत किया है…हालांकि, एक विवाद भी उनके दौरे से जुड़ गया…