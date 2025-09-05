अफगानिस्तान में धरती उगल रही लाशें, फिर भूकंप के झटके!

अफगानिस्तान में भूकंप के कारण पहले से हालात काफी(Earthquake in Afghanistan) खराब है…वहीं, गुरुवार-शुक्रवार की रात एक बार फिर भूकंप आया…इस कारण लोग अपने घरों से बाहर आ गए…बीते 15 घंटे में यहा भूकंप के पांच झटके महसूस किए गए…सोमवार को उत्तरी अफगानिस्तान में आए सबसे विनाशकारी(Afghanistan Earthquake Video) भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, बचाव कार्य अभी भी जारी है और हजारों लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है…तालिबान(Taliban) सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि पूर्वी अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या 2200 से ज्यादा हो गई है….हालांकि, अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के एक अलग और अधिक गंभीर अनुमान के अनुसार 3,251 लोग घायल हुए हैं और 8,000 से अधिक घर नष्ट हो गए हैं…