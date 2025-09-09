कंप्यूटर, कुर्सियां-बर्तन, नोट लेकर भागे.. नेपाल में Gen G के बवाल का वीडियो

तस्वीरों में नजर आ रहे ये सभी लोग नेपाल के जेन जी है.. सोशल मीडिया पर बैन से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के इस्तीफे के बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा। सियासत के अहम किरदारों के इस्तीफे के बावजूद प्रदर्शनकारी शांत नहीं हो रहे हैं। मंगलवार को प्रदर्शनकारी और ज्यादा हिंसक हो गए। उन्होंने ना सिर्फ संसद भवन, पीएम आवास में आग लगाई बल्कि पूर्व पीएम, वित्त मंत्री को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाया। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों के घरों पर तोड़फोड़ और उनके साथ मारपीट की गई। काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के निजी आवासों को आग के हवाले कर दिया गया। काठमांडू की सड़कों पर उग्र प्रदर्शनकारी संसद भवन से कंप्यूटर, कुर्सियां और बर्तन लूटकर ले जाते दिखे.. सूचना एवं संचार मंत्री प्रिथ्वी सुभ्बा गुरुंग और ऊर्जा मंत्री दीपक खड्का के आवासों पर भी हमले हुए। ऊर्जा मंत्री के घर से भी लूटपाट की। यहां से नोटों की गड्डी को लूटकर हवा में उड़ाया गया।