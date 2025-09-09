Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

कंप्यूटर, कुर्सियां-बर्तन, नोट लेकर भागे.. नेपाल में Gen G के बवाल का वीडियो

पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा पर काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया है। शेर बहादुर की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो खून से लथपथ नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने देउबा के घर में आग लगा दी और तोड़फोड़ भी की। वे देउबा के घर से कई ब्रांड की शराब और सामान भी लूट ले गए हैं। इसके अलावा नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को सड़क पर खूब दौड़ाया और उनके साथ जमकर मारपीट की।

भारत

Darsh Sharma

Sep 09, 2025

तस्वीरों में नजर आ रहे ये सभी लोग नेपाल के जेन जी है.. सोशल मीडिया पर बैन से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के इस्तीफे के बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा। सियासत के अहम किरदारों के इस्तीफे के बावजूद प्रदर्शनकारी शांत नहीं हो रहे हैं। मंगलवार को प्रदर्शनकारी और ज्यादा हिंसक हो गए। उन्होंने ना सिर्फ संसद भवन, पीएम आवास में आग लगाई बल्कि पूर्व पीएम, वित्त मंत्री को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाया। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों के घरों पर तोड़फोड़ और उनके साथ मारपीट की गई। काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के निजी आवासों को आग के हवाले कर दिया गया। काठमांडू की सड़कों पर उग्र प्रदर्शनकारी संसद भवन से कंप्यूटर, कुर्सियां और बर्तन लूटकर ले जाते दिखे.. सूचना एवं संचार मंत्री प्रिथ्वी सुभ्बा गुरुंग और ऊर्जा मंत्री दीपक खड्का के आवासों पर भी हमले हुए। ऊर्जा मंत्री के घर से भी लूटपाट की। यहां से नोटों की गड्डी को लूटकर हवा में उड़ाया गया।

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Sept 2025 09:56 pm

Hindi News / World / कंप्यूटर, कुर्सियां-बर्तन, नोट लेकर भागे.. नेपाल में Gen G के बवाल का वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

नेपाल में सियासी भूचाल से 7 लाख प्रवासी भारतीयों और सीमावर्ती इन जिलों के नागरिकों की बढ़ी चिंता

विदेश

नेपाल में सियासी भूचाल पर सेना की एंट्री, दिया बड़ा बयान – जनमत का सम्मान करेंगे या दखल देंगे ?

Nepal Army statement on political crisis
विदेश

क्या बांग्लादेश की राह पर चल रहा है नेपाल ? दोनों देशों में युवाओं के आंदोलन से आया सियासी भूचाल और हिल गईं सरकारें

KP Sharma Oli and Sheikh Hasina
विदेश

दोहा में धमाका: इजराइल ने किया हमास नेता पर सीधा हमला,भारत के हजारों नागरिकों पर मंडराया खतरा

Israel attack in Doha
विदेश

नेपाल में फिर उठी राजतंत्र की मांग: 17 साल में 14 सरकारों से नाराज़ जनता 15 वीं सरकार में अब राजा की वापसी चाहती है!

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.