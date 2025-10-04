ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम और इजरायल-हमास का सरेंडर.. क्या खत्म होगा युद्ध.?

करीब दो साल से चल रहा इजरायल हमास युद्ध अब खत्म हो सकता है। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने की योजना को कुछ शर्तों के साथ मान लिया है। हमास ने लगभग सभी बड़ी शर्तों पर हामी भर दी है। ट्रंप की इस योजना में सत्ता छोड़ना और सभी शेष बंधकों को रिहा करना शामिल है। लेकिन अन्य मुद्दों पर फिलिस्तीनियों के साथ और विचार-विमर्श की आवश्यकता है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये अल्टीमेटम दिया था कि हमास को रविवार शाम तक इस समझौते पर सहमत होना होगा, नहीं तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हमास के इस ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को तुरंत गाजा में हमले बंद करने को कहा है। वहीं हमास के इस फैसले और ट्रंप की गाजा पर बमाबारी रोकने की अपील पर इज़रायल का कहना है कि वह गाजा में युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की योजना के ‘पहले चरण’ को लागू करने की तैयारी कर रहा है।