ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम और इजरायल-हमास का सरेंडर.. क्या खत्म होगा युद्ध.?

गाजा पीस प्लान को स्वीकार करने के बाद 72 घंटों के अंदर ही हमास इजरायल के सभी 48 कैदियों को रिहा कर देगा। माना जाता है कि इन 48 कैदियों में 28 की मौत हो चुकी है, जबकि 20 जिंदा है। इजरायल भी इसके एवज में 2000 फीलिस्तनियों को रिहा करेगा। इनमें 250 उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी हैं जबकि 1750 ऐसे लोग हैं जिन्हें इजरायल ने गिरफ्तार किया है।

Darsh Sharma

Oct 04, 2025

करीब दो साल से चल रहा इजरायल हमास युद्ध अब खत्म हो सकता है। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने की योजना को कुछ शर्तों के साथ मान लिया है। हमास ने लगभग सभी बड़ी शर्तों पर हामी भर दी है। ट्रंप की इस योजना में सत्ता छोड़ना और सभी शेष बंधकों को रिहा करना शामिल है। लेकिन अन्य मुद्दों पर फिलिस्तीनियों के साथ और विचार-विमर्श की आवश्यकता है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये अल्टीमेटम दिया था कि हमास को रविवार शाम तक इस समझौते पर सहमत होना होगा, नहीं तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हमास के इस ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को तुरंत गाजा में हमले बंद करने को कहा है। वहीं हमास के इस फैसले और ट्रंप की गाजा पर बमाबारी रोकने की अपील पर इज़रायल का कहना है कि वह गाजा में युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की योजना के ‘पहले चरण’ को लागू करने की तैयारी कर रहा है।

Published on:

04 Oct 2025 02:39 pm

Hindi News / World / Videos / ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम और इजरायल-हमास का सरेंडर.. क्या खत्म होगा युद्ध.?

