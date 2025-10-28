Patrika LogoSwitch to English

भूकंप के तेज झटकों से हिला तुर्की, मलबे में तब्दील कई इमारतें.. तबाही का वीडियो

तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि सिंदिरगी में कम से कम तीन खाली इमारतें और एक दो मंजिला दुकान ढह गईं। ये इमारतें पहले ही एक पिछले भूकंप में क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। मंत्री ने आगे कहा कि घबराहट के कारण गिरने से घायल हुए 22 लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 28, 2025

तुर्की में सोमवार की रात एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। पश्चिमी तुर्की के बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी शहर में ये जोरदार भूकंप आया। धरती के हिलने की वजह से तीन इमारतें पूरी तरह ढह गई। हालांकि ये इमारतें पिछली बार आए भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गई थी। भूकंप से किसी के जान गंवाने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। लेकिन करीब 22 लोग घायल है। आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक स्थानीय समयानुसार रात 10 बजकर 48 मिनट पर जमीन से करीब 6 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप आया। भूकंप के बाद भी कई झटके आए, जो इस्तांबुल और आसपास के बर्सा, मनीसा और इज़मिर प्रांतों में महसूस किए गए।

