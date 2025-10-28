भूकंप के तेज झटकों से हिला तुर्की, मलबे में तब्दील कई इमारतें.. तबाही का वीडियो

तुर्की में सोमवार की रात एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। पश्चिमी तुर्की के बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी शहर में ये जोरदार भूकंप आया। धरती के हिलने की वजह से तीन इमारतें पूरी तरह ढह गई। हालांकि ये इमारतें पिछली बार आए भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गई थी। भूकंप से किसी के जान गंवाने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। लेकिन करीब 22 लोग घायल है। आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक स्थानीय समयानुसार रात 10 बजकर 48 मिनट पर जमीन से करीब 6 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप आया। भूकंप के बाद भी कई झटके आए, जो इस्तांबुल और आसपास के बर्सा, मनीसा और इज़मिर प्रांतों में महसूस किए गए।