Nepal Gen Z Protest : बेकाबू उपद्रवी, संसद पर कब्जा, देखते ही गोली मारने का आदेश.. जानिए अब तक क्या हुआ

नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लगाए प्रतिबंध के खिलाफ यहां हजारों की संख्या में Gen-Z लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के दौरान हिंसा के चलते 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल है। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसने की कोशिश की. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई जगहों पर फायरिंग की गई। प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर में घुस गए। हालात काबू से बाहर होते देख प्रशासन ने राजधानी के संवेदनशील इलाकों, खासकर संसद क्षेत्र में कर्फ्यू लागू कर दिया..