…तो छोड़ दूंगा राष्ट्रपति का पद, रूस-यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला ऐलान

करीब चार साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफतौर पर कहा कि रूस के खिलाफ युद्ध खत्म होने के बाद वो राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए तैयार है। एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने साफ किया कि उनका मकसद जंग खत्म करना है और उसके बाद वे इस पद पर नहीं रहना चाहते। उनका इरादा शांतिकाल में अपने देश का नेतृत्व करने का नहीं है। अगर रूस के साथ सीजफायर हो जाता है, तो वे यूक्रेन की संसद से चुनाव कराने के लिए कहेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या जंग खत्म समाप्त होने पर वो अपना काम खत्म मानेंगे, जेलेंस्की ने कहा कि वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। उनका उद्देश्य युद्ध समाप्त करना है ना कि सिर्फ सत्ता में बने रहना। ज़ेलेन्स्की ने यूक्रेन में अगले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में भी अपडेट दिया। ज़ेलेन्स्की ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच अगर सीज़फ़ायर हो जाए, तो उसके बाद चुनाव हो सकते हैं।