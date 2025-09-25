Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

…तो छोड़ दूंगा राष्ट्रपति का पद, रूस-यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला ऐलान

यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए आधिकारिक तौर पर ज़ेलेन्स्की का कार्यकाल खत्म हो चुका है। 20 मई 2024 को उनका पांच वर्षीय राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हो गया था।

भारत

Darsh Sharma

Sep 25, 2025

करीब चार साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफतौर पर कहा कि रूस के खिलाफ युद्ध खत्म होने के बाद वो राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए तैयार है। एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने साफ किया कि उनका मकसद जंग खत्म करना है और उसके बाद वे इस पद पर नहीं रहना चाहते। उनका इरादा शांतिकाल में अपने देश का नेतृत्व करने का नहीं है। अगर रूस के साथ सीजफायर हो जाता है, तो वे यूक्रेन की संसद से चुनाव कराने के लिए कहेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या जंग खत्म समाप्त होने पर वो अपना काम खत्म मानेंगे, जेलेंस्की ने कहा कि वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। उनका उद्देश्य युद्ध समाप्त करना है ना कि सिर्फ सत्ता में बने रहना। ज़ेलेन्स्की ने यूक्रेन में अगले राष्ट्रपति चुनाव के बारे में भी अपडेट दिया। ज़ेलेन्स्की ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच अगर सीज़फ़ायर हो जाए, तो उसके बाद चुनाव हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Sept 2025 10:36 pm

Hindi News / World / Videos / …तो छोड़ दूंगा राष्ट्रपति का पद, रूस-यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला ऐलान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

बांग्लादेश को भारत संग समस्या है…मोहम्मद यूनुस ने फिर उगला जहर

विदेश

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए ज़ेलेन्स्की तैयार

Volodymyr Zelenskyy
विदेश

ऑस्ट्रेलिया ने तिब्बत में मानवाधिकारों और दलाई लामा के उत्तराधिकार पर उठाई आवाज

Tibet Human Rights
विदेश

खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा, भारत में अशांति फैलाने के लिए एक बार फिर से एक्टिव हुआ हूजी

Harkat-ul-Jihadi-Islami again active in India
विदेश

अमेरिकी आव्रजन छापों की मैक्सिको ने की निंदा

Claudia Sheinbaum
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.