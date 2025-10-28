जोहरान ममदानी का भावुक भाषण, 9/11 के बाद मुस्लिमों की दशा बता रोए

Zohran Mamdani Viral Speech: अमेरिका में हालात ऐसे हैं कि जोहरान ममदानी जैसे पावरफुल राजनेता को भी मुस्लिम पहचान ना छुपाने लिए लोगों को हिम्मत देनी पड़ रही है…ममदानी ने खुद बताया कि ये पहचान मुस्लिमों के लिए अमेरिका में किस तरह अभिषाप बन गई है…ममदानी ने कहा कि वो अपनी मुस्लिम पहचान को छुपाने के बजाए खुलकर अपनाएंगे और खाने के तरीके या उस धर्म को नहीं बदलेंगे जिस पर उन्हें गर्व है…वो शुक्रवार को अपने समर्थकों को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर मेयर उम्मीदवार ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो और उनके समर्थकों की ओर से होने वाले हमले का जवाब दिया है…