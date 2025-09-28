उदयपुर में बनेगा ‘नीलकंठेश्वर कॉरिडोर’, शिवपुरी को 182 करोड़ की सौगात

मैं आज पहली बार नरवर आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया, बल्कि नरवर व करैरा विधानसभा में 182 करोड़ रुपए की लागत से 65 विकास कार्यों की सौगात इस क्षेत्र को दी है। इनमें 48.90 करोड़ लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 136.67 करोड़ लागत के 52 से अधिक विकास कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। आने वाले समय में फिर मैं नरवर आऊंगा तो शेष रह गई सौगातें भी दूंगा। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरवर में शनिवार को सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित महिला समेलन कार्यक्रम के दौरान कहीं।