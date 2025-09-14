खुशखबरी… त्योहार से पहले बड़ी सौगात, धड़ाम से गिरे कार-बाइक के दाम, यहां देखें लिस्ट

चार पहिया वाहन के डीलर विशाल जोहरी ने बताया कि अचानक जीएसटी कम होने की वजह से ग्राहकों को फायदा और डीलरों को नुकसान होगा। विगत कई वर्षों से लगातार चार पहिया वाहनों की कीमत बढ़ रही थी। सीजन की डिमांड के अनुसार डीलरों ने सैकड़ों चार पहिया वाहन खरीदकर रख लिए थे। इस कारण उन्हें करोड़ों का नुकसान होगा। हालांकि ग्राहकों को अर्से बाद अच्छा फायदा मिला हैं। अब कार की कीमत में 75 हजार से डेढ़ लाख रुपए तक कम होने से ग्राहकों राहत मिलेगी। जिसके चलते लोगों ने कलर और मॉडल देखकर 25 वाहनों की एडवांस बुकिंग कर दी है। शहर में इस बार सभी कंपनियों के लगभग 500 चार पहिया बिकने का अनुमान है। (MP News)