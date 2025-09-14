Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदिशा

खुशखबरी… त्योहार से पहले बड़ी सौगात, धड़ाम से गिरे कार-बाइक के दाम, यहां देखें लिस्ट

MP News: नवरात्रि से पहले ग्राहकों को मिला बड़ा तोहफ़ा! जीएसटी दरों में भारी कटौती से कारें 1.5 लाख और बाइक्स 15 हजार तक सस्ती। शोरूम पर एडवांस बुकिंग की बाढ़।

विदिशा

Akash Dewani

Sep 14, 2025

gst rates cut cheaper cars and bikes price navratri diwali vidisha mp news
gst rates cut cheaper cars and bikes price navratri diwali vidisha (फोटो- Freepik)

GST Rates Cut:जीएसटी की नई दरें नवरात्रि (Navratri) की शुरूआत के साथ ही लागू हो जाएंगी। बड़ी राहत मिलने के चलते इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वाहनों की बिक्री की उम्मीद है। जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत होने की स्थिति में कार डेढ़ लाख व बाइक 15 हजार रुपए तक सस्ती मिलेगी। इसके अतिरिक्त दो पहिया वाहन डीलर ज्यादा से ज्यादा बिक्री करने के लिए 1 से 4 हजार रुपए तक डिस्काउंट दे रहे हैं। लोगो ने नवरात्रि में खरीदी के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। व्यापारियों के अनुसार 22 सितंबर से जीएसटी कम होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्राहको को सीधा फायदा होगा। (MP News)

ग्राहकों फायदा और डीलरों को नुकसान

चार पहिया वाहन के डीलर विशाल जोहरी ने बताया कि अचानक जीएसटी कम होने की वजह से ग्राहकों को फायदा और डीलरों को नुकसान होगा। विगत कई वर्षों से लगातार चार पहिया वाहनों की कीमत बढ़ रही थी। सीजन की डिमांड के अनुसार डीलरों ने सैकड़ों चार पहिया वाहन खरीदकर रख लिए थे। इस कारण उन्हें करोड़ों का नुकसान होगा। हालांकि ग्राहकों को अर्से बाद अच्छा फायदा मिला हैं। अब कार की कीमत में 75 हजार से डेढ़ लाख रुपए तक कम होने से ग्राहकों राहत मिलेगी। जिसके चलते लोगों ने कलर और मॉडल देखकर 25 वाहनों की एडवांस बुकिंग कर दी है। शहर में इस बार सभी कंपनियों के लगभग 500 चार पहिया बिकने का अनुमान है। (MP News)

ये भी पढ़ें

बीजेपी नेता की काली करतूत का पर्दाफाश, 350 करोड़ के MD ड्रग रैकेट का भंडाफोड़
अगार मालवा
bjp leader md drugs factory busted agar malwa police mp news (फोटो- सोशल मीडिया)

बडी राहत

मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और खरीदारी बढ़ने से सूने पड़े बाजार में नवरात्रि से उछाल आ जाएगा। जीएसटी कम होने से डीलरों को नवरात्रि से दीपावली सहित अन्य त्योहार में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक ऑटोमोबाइल की मांग होने की उम्मीद है। स्टॉक खत्म न हो जाए इसलिए ग्राहकों ने दो पहिया और चार पहिया वाहनों की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। डीलरों को इस बार विभिन्न मॉडल की 2500 दो पहिया तो वहीं 500 चार पहिया वाहनों की बिक्री की उम्मीद है। (GST Rates Cut)

इस साल 2500 दो पहिया वाहनों की होगी बिक्री

ईदगाह चौराहे स्थित दो पहिया बाइक शोरूम पर मिले नेटवर्क मैनेजर अजय यादव ने बताया कि वर्षों के बाद ग्राहकों को बड़ा फायदा होने वाला है। जीएसटी कम हो जाने से दो पहिया वाहनों के दामों में 7 हजार से 15 हजार रुपए तक की कमी आ जाएगी। ग्राहकों ने पितृ पक्ष में ही वाहनों की बुकिंग करना शुरू कर दी है। इस बार नवरात्रि में 2500 दो पहिया वाहन बिकने का अनुमान है। इस दौरान बाजार में 80 प्रतिशत तक ग्राहकी बढ़ेगी। पिछले वर्ष इस सीजन में 1800 दो पहिया वाहन बिके थे। (MP News)

ये भी पढ़ें

सबसे बड़ा अभियान… नर्मदा किनारे से कब्जाधारियों की छुट्टी, अमरकंटक से गुजरात की सीमा तक होगी कार्रवाई
भोपाल
narmada mafia encroachment cleanup drive amarkantak to gujarat border mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2025 08:33 am

Published on:

14 Sept 2025 08:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / खुशखबरी… त्योहार से पहले बड़ी सौगात, धड़ाम से गिरे कार-बाइक के दाम, यहां देखें लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.