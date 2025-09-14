खुशखबरी… त्योहार से पहले बड़ी सौगात, धड़ाम से गिरे कार-बाइक के दाम, यहां देखें लिस्ट

GST Rates Cut:जीएसटी की नई दरें नवरात्रि (Navratri) की शुरूआत के साथ ही लागू हो जाएंगी। बड़ी राहत मिलने के चलते इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वाहनों की बिक्री की उम्मीद है। जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत होने की स्थिति में कार डेढ़ लाख व बाइक 15 हजार रुपए तक सस्ती मिलेगी। इसके अतिरिक्त दो पहिया वाहन डीलर ज्यादा से ज्यादा बिक्री करने के लिए 1 से 4 हजार रुपए तक डिस्काउंट दे रहे हैं। लोगो ने नवरात्रि में खरीदी के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। व्यापारियों के अनुसार 22 सितंबर से जीएसटी कम होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्राहको को सीधा फायदा होगा। (MP News)
चार पहिया वाहन के डीलर विशाल जोहरी ने बताया कि अचानक जीएसटी कम होने की वजह से ग्राहकों को फायदा और डीलरों को नुकसान होगा। विगत कई वर्षों से लगातार चार पहिया वाहनों की कीमत बढ़ रही थी। सीजन की डिमांड के अनुसार डीलरों ने सैकड़ों चार पहिया वाहन खरीदकर रख लिए थे। इस कारण उन्हें करोड़ों का नुकसान होगा। हालांकि ग्राहकों को अर्से बाद अच्छा फायदा मिला हैं। अब कार की कीमत में 75 हजार से डेढ़ लाख रुपए तक कम होने से ग्राहकों राहत मिलेगी। जिसके चलते लोगों ने कलर और मॉडल देखकर 25 वाहनों की एडवांस बुकिंग कर दी है। शहर में इस बार सभी कंपनियों के लगभग 500 चार पहिया बिकने का अनुमान है। (MP News)
मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और खरीदारी बढ़ने से सूने पड़े बाजार में नवरात्रि से उछाल आ जाएगा। जीएसटी कम होने से डीलरों को नवरात्रि से दीपावली सहित अन्य त्योहार में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक ऑटोमोबाइल की मांग होने की उम्मीद है। स्टॉक खत्म न हो जाए इसलिए ग्राहकों ने दो पहिया और चार पहिया वाहनों की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। डीलरों को इस बार विभिन्न मॉडल की 2500 दो पहिया तो वहीं 500 चार पहिया वाहनों की बिक्री की उम्मीद है। (GST Rates Cut)
ईदगाह चौराहे स्थित दो पहिया बाइक शोरूम पर मिले नेटवर्क मैनेजर अजय यादव ने बताया कि वर्षों के बाद ग्राहकों को बड़ा फायदा होने वाला है। जीएसटी कम हो जाने से दो पहिया वाहनों के दामों में 7 हजार से 15 हजार रुपए तक की कमी आ जाएगी। ग्राहकों ने पितृ पक्ष में ही वाहनों की बुकिंग करना शुरू कर दी है। इस बार नवरात्रि में 2500 दो पहिया वाहन बिकने का अनुमान है। इस दौरान बाजार में 80 प्रतिशत तक ग्राहकी बढ़ेगी। पिछले वर्ष इस सीजन में 1800 दो पहिया वाहन बिके थे। (MP News)