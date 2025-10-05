Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदिशा

Board exams में नंबर देने का तरीका बदला, अलग-अलग मिलेंगे अंक

MP News: शिक्षकों के मुताबिक प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षार्थी सबसे अधिक मौखिक परीक्षा में डरते हैं।

2 min read

विदिशा

image

Astha Awasthi

Oct 05, 2025

(फोटो सोर्स: AI Image)

(फोटो सोर्स: AI Image)

MP News: माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा के लिए अंकों का विभाजन जारी किया गया है। उद्देश्य यह है कि छात्र-छात्राएं इस बात को ध्यान में रखकर पढ़ाई करें कि उन्हें किस विषय वस्तु में कितने अंक मिलेंगे। विषय विशेषज्ञों के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा के नंबर पहले की तरह ही रहेंगे, लेकिन विषय वस्तु के विभाजन में आंशिक परिवर्तन किया गया है। कक्षा 12 वीं में ज्यादातर विषयों में वार्षिक प्रयोग पुस्तिका और मौखिक परीक्षा के अंक इस बार अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं।

विज्ञान वर्ग के ज्यादातर विषयों में बदलाव

शिक्षकों के मुताबिक प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षार्थी सबसे अधिक मौखिक परीक्षा में डरते हैं। उन्हें इस बात का डर रहता है कि मौखिक परीक्षा में वे परीक्षक के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए तो प्रायोगिक परीक्षा के पूरे अंक प्रभावित होंगे, लेकिन अब पूरी परीक्षा तो दूर वार्षिक प्रयोग पुस्तिका के अंक भी मौखिक परीक्षा से प्रभावित नहीं होंगे। क्योंकि दोनों के अंक अब अलग-अलग निर्धारित कर दिए गए हैं।

यह बदलाव विज्ञान वर्ग के ज्यादातर विषयों में किया गया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य व रसायन विज्ञान के शिक्षक के सिंह के अनुसार वार्षिक पुस्तिका और मौखिक परीक्षा के अंक अलग होने से बच्चों पर मानसिक दवाब कम होगा।

कक्षा 12वीं, रसायन शास्त्र में पूर्णांक 30 अंक का

पहले वार्षिक प्रयोगों की अभिलेख पुस्तिका और मौखिक परीक्षा दोनों मिलाकर छह अंकों की थी। अब इन दोनों परीक्षाओं के अंक अलग-अलग कर दिए गए हैं। अभिलेख पुस्तिका चार अंक और मौखिक परीक्षा दो अंक की होगी। प्रयोग परीक्षा में बाकी विषय वस्तु के अंक पूर्ववत हैं। आयतनमितीय व अकार्बनिक मिश्रण का विश्लेषण 8-8 अंकों का होगा। जबकि कार्बनिक रसायन में यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूहों का परीक्षण व प्रयोजनों पूर्व की तरह 4-4 अंकों के होंगे।

ब्लू प्रिंट जारी होना अभी बाकी

सांदीपनि स्कूल के प्राचार्य बलराम चौधरी का कहना है कि प्रायोगिक परीक्षा के पूर्णांक पूर्ववत हैं। आंशिक परिवर्तन से परीक्षार्थियों के अंक प्रभावित नहीं होंगे। छात्र-छात्राओं को अब सभी प्रश्नपत्रों के ब्लूप्रिंट का इंतजार है। इसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि पाठ्यपुस्तक के किस पाठ से परीक्षा में कितने अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्राचार्य के अनुसार अंक विभाजन की जानकारी के साथ ब्लूप्रिंट से भी छात्र-छात्राओं के पढ़ाई करने और अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलती है।

ये भी पढ़ें

अगले 13 दिन पड़ेंगे त्यौहार ही त्यौहार, जानें कब है ‘दिवाली’ ? देखें List
टीकमगढ़
(सोर्स: सोशल मीडिया)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 04:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / Board exams में नंबर देने का तरीका बदला, अलग-अलग मिलेंगे अंक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भारत माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी, हिंदू संगठनों ने किया बवाल

offensive comment on Bharat Mata Hindu organizations angry mp news
विदिशा

MP में होगी रावण की पूजा, राम-रावण सेना के बीच पत्थर युद्ध से गूंजेगा दशहरा

vidisha ravan pooja dussehra patthar maar yudh tradition mp news
विदिशा

विदिशा में डीजे के शोर से कुत्ते को Heart Attack, अंतिम यात्रा से पहले मचा बवाल, FIR

Vidisha News dog death case
विदिशा

उदयपुर में बनेगा ‘नीलकंठेश्वर कॉरिडोर’, शिवपुरी को 182 करोड़ की सौगात

MP News cm mohan yadav
विदिशा

लाड़ली बहना योजना पर ये क्या बोल गए BJP विधायक, कहा- फ्री फंड में पैसा बांट रही सरकार

BJP MLA Hari Singh Sapre controversial statement
विदिशा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.