Board exams में नंबर देने का तरीका बदला, अलग-अलग मिलेंगे अंक

MP News: माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा के लिए अंकों का विभाजन जारी किया गया है। उद्देश्य यह है कि छात्र-छात्राएं इस बात को ध्यान में रखकर पढ़ाई करें कि उन्हें किस विषय वस्तु में कितने अंक मिलेंगे। विषय विशेषज्ञों के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा के नंबर पहले की तरह ही रहेंगे, लेकिन विषय वस्तु के विभाजन में आंशिक परिवर्तन किया गया है। कक्षा 12 वीं में ज्यादातर विषयों में वार्षिक प्रयोग पुस्तिका और मौखिक परीक्षा के अंक इस बार अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं।