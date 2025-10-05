अगले 13 दिन पड़ेंगे त्यौहार ही त्यौहार, जानें कब है ‘दिवाली’ ? देखें List

इसके साथ ही पांच दिवसीय दीपोत्सव भी इसी पखवाड़े के अंतिम तीन दिन में शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर इस पखवाड़ा के 13 दिन धार्मिक आयोजनों के उत्साह से भरे रहने वाले है। इन पर्व पर अब बाजार में पूरे समय रंगत रहेगी। शरद पूर्णिमा के साथ ही लोग जहां करवा चौथ की खरीदारी में जुट जाएंगे तो पुष्य नक्षत्र पर भी बाजार गुलजार होगा। वहीं धनतेरस के साथ ही बाजार में दीपोत्सव की उमंग छा जाएगी। इसे लेकर सभी व्यापारियों ने अपनी तैयारियां पहले से ही कर रखी है।