प्रेमी के साथ भाग रही थी 3 बच्चों की मां, पति ने रोका… फिर दिनदहाडे हो गया बड़ा कांड

MP News: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह घटना हुई। तीन बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी। जब पति ने उसे रोकने की कोशिश की, तो प्रेमी ने...।

2 min read

विदिशा

image

Avantika Pandey

Oct 15, 2025

Vidisha Murder news

Vidisha Murder news (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह घटना हुई। तीन बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी। जब पति ने उसे रोकने की कोशिश की, तो प्रेमी ने चाकू से हमला कर पति की हत्या कर दी। दिनदहाडे बीच शहर में हुई इस हत्या के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी की मदद से जाल बिछाकर आरोपी को एक घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया।

ये है पूरा मामला

पुलिस ने बताया, बबलू अपनी पत्नी राजकुमारी और तीन बेटियों के साथ विदिशा के अहमदपुर चुंगी नाका के पास रह रहा था। पिछले तीन महीने से राजकुमारी का प्रेमी दीपक भी उनके घर में ही महिला की रजामंदी से डेरा जमाए हुए था। मंगलवार को सुबह इसे लेकर बबलू और राजकुमारी में विवाद हो गया, तो वह दीपक के साथ घर छोड़ने को राजी हो गई। तीनों बच्चों के साथ राजकुमारी व उसका प्रेमी खरीफाटक रोड तक पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रहे बबलू ने रोक लिया।

चाकू से बबलू पर ताबडतोड़ कई बार वार

विवाद हुआ और इसी दौरान दीपक ने चाकू से बबलू पर ताबडतोड़ कई बार वार कर मौत के घाट उतार दिया। घायल बबलू को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी को समझाइश देते हुए आरोपी दीपक को अस्पताल के पास बुलवाया और उसे दबोच लिया।

आए दिन विवाद

कोतवाली टीआइ आनंद राज ने बताया, मामला पति, पत्नी और वो जैसा निकला। मृतक बबलू, पत्नी राजकुमारी और तीन बच्चियों के साथ पूरनपुरा में रहता था। पति की नाराजगी के बावजूद राजकुमारी की रजामंदी से करीब 3 माह पहले आरोपी दीपक लाडिया, निवासी गढ़ाकोटा (जिला सागर), विदिशा आकर साथ रहने लगा था। मृतक बबलू को शराब की लत थी, जिसके कारण घर में आए दिन विवाद होते थे।

15 Oct 2025 09:57 am

