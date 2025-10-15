प्रेमी के साथ भाग रही थी 3 बच्चों की मां, पति ने रोका… फिर दिनदहाडे हो गया बड़ा कांड

MP News: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह घटना हुई। तीन बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी। जब पति ने उसे रोकने की कोशिश की, तो प्रेमी ने चाकू से हमला कर पति की हत्या कर दी। दिनदहाडे बीच शहर में हुई इस हत्या के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी की मदद से जाल बिछाकर आरोपी को एक घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया।