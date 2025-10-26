एमपी में सड़क हादसे में ASI की मौत, बाइक जली

ASI उत्तम कुमार वर्तमान में वह लटेरी की आनंदपुर उपमंडी का कार्यभार संभाल रहे थे, दीपावली की छुट्टी घर पर बिताकर बाइक से वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे, तभी ब्रजपुरा गांव के पास उनकी बाइक रोड पर एक कुत्ते से टकरा गई। कुत्ते से बाइक टकराने के कारण बाइक अनबैलेंस हुई और ASI उत्तम कुमार बाइक सहित रोड पर गिर गए थे जिसके कारण उन्हें गंभीर चोट आई थी और उनकी मौत हो गई । लटेरी मंडी से कुछ सहकर्मी एएसआइ की मौत के बाद शोक संवेदनाएं व्यक्त करने उनके गृहग्राम पहुंचे।