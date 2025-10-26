Patrika LogoSwitch to English

विदिशा

एमपी में सड़क हादसे में ASI की मौत, बाइक जली

mp news: कुत्ते से टकराकर बाइक सहित गिरे ASI की अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत, हादसे के बाद बाइक में लगी आग...।

विदिशा

image

Shailendra Sharma

Oct 26, 2025

vidisha

ASI Uttam Kumar dies in road accident

mp news: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले की कृषि उपज मंडी लटेरी में पदस्थ सहायक सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) उत्तम कुमार गौड़ की छतरपुर में हुए एक सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी बाइक अचानक एक कुत्ते से टकरा गई थी। जिस कारण वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम गईं। हादसे के बाद उनकी बाइक में आग लग गई थी जिसके कारण घटनास्थल पर हड़कंप मच गया।

छतरपुर के ब्रजपुरा के पास हादसा

जानकारी के अनुसार सड़क हादसा छतरपुर के ब्रजपुरा गांव के पास हुआ। डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए छतरपुर से ग्वालियर रेफर किया था, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। छतरपुर जिला अस्पताल में उनका पोस्टमॉर्टम किया गया। मृत एएसआई उत्तम कुमार गौड़ (35) मूल रूप से पन्ना जिले के हरदुआ गांव के निवासी थे। उनकी नियुक्ति 2017 में विदिशा की लटेरी मंडी में सहायक सब-इंस्पेक्टर के पद पर हुई थी।

दिवाली की छुट्टी मनाकर लौट रहे थे

ASI उत्तम कुमार वर्तमान में वह लटेरी की आनंदपुर उपमंडी का कार्यभार संभाल रहे थे, दीपावली की छुट्टी घर पर बिताकर बाइक से वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे, तभी ब्रजपुरा गांव के पास उनकी बाइक रोड पर एक कुत्ते से टकरा गई। कुत्ते से बाइक टकराने के कारण बाइक अनबैलेंस हुई और ASI उत्तम कुमार बाइक सहित रोड पर गिर गए थे जिसके कारण उन्हें गंभीर चोट आई थी और उनकी मौत हो गई । लटेरी मंडी से कुछ सहकर्मी एएसआइ की मौत के बाद शोक संवेदनाएं व्यक्त करने उनके गृहग्राम पहुंचे।

26 Oct 2025 07:44 pm

