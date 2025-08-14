किराए के कमरे में मिली थी लेडी टीचर की लाश, अब हुआ खुलासा

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जांच में पता चला कि घटना से तीन दिन पहले एक व्यक्ति कमरे की तलाश में मकान मालिक के पास आया और मृतका के बगल वाले कमरे में रहने लगा उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर मिन्शू राजपूत की हत्या की थी। आरोपी ऐसे रास्ते से आए थे जहां सीसीटीवी कैमरों में उनकी गतिविधि रिकॉर्ड न हो। सात अगस्त को मकान मालिक और उनकी पत्नी घर से बाहर थे, जबकि मिन्शू राजपूत अकेली थीं। आरोपी पानी मांगने के बहाने घर में घुसे और गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी सोने की चेन, कान की बाली, मंगलसूत्र व छह हजार रुपए नकद लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने लूट और हत्या की इस वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अभिषेक शर्मा ग्राम राजनखेड़ी, अंकित यादव रोहिलपुरा चौराहा सिरोंज और गौरव केवट कटरा मोहल्ला सिरोंज के रूप में हुई।