Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदिशा

किराए के कमरे में मिली थी लेडी टीचर की लाश, अब हुआ खुलासा

mp news: 7 अगस्त को हुई हाईस्कूल की लेडी टीचर मिन्शू राजपूत की लाश किराए के कमरे में संदिग्ध हालत में मिली थी...।

विदिशा

Shailendra Sharma

Aug 14, 2025

vidisha
vidisha

mp news: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के सिंरोज में सारथी सिटी फेस-2 में 7 अगस्त को हुई शिक्षिका की हत्या और लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस वारदात में शामिल 4 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर सोना-चांदी व नकदी बरामद की है। एसडीओपी सोनू डाबर ने बताया की महू के शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षिका मिन्शू राजपूत, सिरोंज के सारथी सिटी फेस-02 में दीपेश धाकड़ के मकान में किराए पर रहती थीं। जिनकी लाश सात अगस्त को घर के किचन में मिली थी।

लेडी टीचर की हत्या का खुलासा

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जांच में पता चला कि घटना से तीन दिन पहले एक व्यक्ति कमरे की तलाश में मकान मालिक के पास आया और मृतका के बगल वाले कमरे में रहने लगा उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर मिन्शू राजपूत की हत्या की थी। आरोपी ऐसे रास्ते से आए थे जहां सीसीटीवी कैमरों में उनकी गतिविधि रिकॉर्ड न हो। सात अगस्त को मकान मालिक और उनकी पत्नी घर से बाहर थे, जबकि मिन्शू राजपूत अकेली थीं। आरोपी पानी मांगने के बहाने घर में घुसे और गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी सोने की चेन, कान की बाली, मंगलसूत्र व छह हजार रुपए नकद लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने लूट और हत्या की इस वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अभिषेक शर्मा ग्राम राजनखेड़ी, अंकित यादव रोहिलपुरा चौराहा सिरोंज और गौरव केवट कटरा मोहल्ला सिरोंज के रूप में हुई।

ये भी पढ़ें

एमपी में तीन साल की बच्ची को सोते वक्त सांप ने 3 बार काटा…
शहडोल
SHAHDOL

मकान मालिक था टारगेट


पुलिस को आरोपियों ने बताया है कि उनका असली निशाना मकान मालिक और उसका परिवार था। उन्होंने पूरी योजना मकान मालिक की पत्नी पर हमला करने के इरादे से बनाई थी, लेकिन घटना वाले दिन किस्मत से मकान मालिक और उनकी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थे। रिश्तेदारी में गए थे, जाने से पहले उन्होंने उक्त किराए के कमरे की चाबी मिन्शू राजपूत को दी थी और उससे कहा था कि जब वह किराएदार आए तो उसे दे देना जिसके कारण मकान मालिक की अनुपस्थिति में घर पर अकेली दूसरी किराएदार शिक्षिका मिन्शू मौजूद थीं। आरोपियों ने मौके का फायदा उठाते हुए मिन्शू का गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी और घर से कीमती सामान व नकदी लूटकर फरार हो गए थे।

ये भी पढ़ें

घर में कपड़े बदलते वक्त लड़की को सांप ने काटा, मौत
सीधी
sidhi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 06:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / किराए के कमरे में मिली थी लेडी टीचर की लाश, अब हुआ खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.