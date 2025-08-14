किराए के कमरे में मिली थी लेडी टीचर की लाश, अब हुआ खुलासा

mp news: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के सिंरोज में सारथी सिटी फेस-2 में 7 अगस्त को हुई शिक्षिका की हत्या और लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस वारदात में शामिल 4 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर सोना-चांदी व नकदी बरामद की है। एसडीओपी सोनू डाबर ने बताया की महू के शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षिका मिन्शू राजपूत, सिरोंज के सारथी सिटी फेस-02 में दीपेश धाकड़ के मकान में किराए पर रहती थीं। जिनकी लाश सात अगस्त को घर के किचन में मिली थी।
पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जांच में पता चला कि घटना से तीन दिन पहले एक व्यक्ति कमरे की तलाश में मकान मालिक के पास आया और मृतका के बगल वाले कमरे में रहने लगा उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर मिन्शू राजपूत की हत्या की थी। आरोपी ऐसे रास्ते से आए थे जहां सीसीटीवी कैमरों में उनकी गतिविधि रिकॉर्ड न हो। सात अगस्त को मकान मालिक और उनकी पत्नी घर से बाहर थे, जबकि मिन्शू राजपूत अकेली थीं। आरोपी पानी मांगने के बहाने घर में घुसे और गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी सोने की चेन, कान की बाली, मंगलसूत्र व छह हजार रुपए नकद लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने लूट और हत्या की इस वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अभिषेक शर्मा ग्राम राजनखेड़ी, अंकित यादव रोहिलपुरा चौराहा सिरोंज और गौरव केवट कटरा मोहल्ला सिरोंज के रूप में हुई।
पुलिस को आरोपियों ने बताया है कि उनका असली निशाना मकान मालिक और उसका परिवार था। उन्होंने पूरी योजना मकान मालिक की पत्नी पर हमला करने के इरादे से बनाई थी, लेकिन घटना वाले दिन किस्मत से मकान मालिक और उनकी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थे। रिश्तेदारी में गए थे, जाने से पहले उन्होंने उक्त किराए के कमरे की चाबी मिन्शू राजपूत को दी थी और उससे कहा था कि जब वह किराएदार आए तो उसे दे देना जिसके कारण मकान मालिक की अनुपस्थिति में घर पर अकेली दूसरी किराएदार शिक्षिका मिन्शू मौजूद थीं। आरोपियों ने मौके का फायदा उठाते हुए मिन्शू का गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी और घर से कीमती सामान व नकदी लूटकर फरार हो गए थे।