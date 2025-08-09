घर में कपड़े बदलते वक्त लड़की को सांप ने काटा, मौत

बारिश के मौसम में सांप तथा अन्य जीव-जंतुओं के छिपने के स्थानों में पानी भर जाने के कारण वो छिपने के लिए घरों में घुस जाते हैं इसी कारण बारिश के सीजन में सर्पदंश की घटनाएं ज्यादा होती हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी ने बताया कि विंध्य क्षेत्र में प्रमुख रूप से तीन जहरीले सांपों, करैत, रसेल वाइपर तथा कोबरा के काटने के कारण मौत की घटनाएं होती हैं। सांप काटने के बाद एक घंटे के अंदर सही उपचार होने पर पीड़ित की जान बचाई जा सकती है।