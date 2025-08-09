घर में कपड़े बदलते वक्त लड़की को सांप ने काटा, मौत

mp news: मध्यप्रदेश के सीधी से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवती को कपड़े बदलते वक्त जहरीले सांप ने डस लिया जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की कुछ देर बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सांप कपड़ों में छिपा हुआ था और जैसे ही युवती ने कपड़े उठाए तो उसे सांप ने काट लिया।
हैरान कर देने वाली घटना सीधी जिले के मड़वास थाना इलाके के खजुरिहा गांव की है जहां रहने वाली पूजा नाम की युवती निमंत्रण में शामिल होने के लिए जाने के लिए तैयार हो रही थी। पूजा ने कपड़े बदलने के लिए जैसे ही अलमारी से कपड़े निकाले तो कपड़ों में छिपे बैठे जहरीले सांप ने उसे डस लिया। सांप के काटने की बात पूजा ने परिजन को बताई जिसके बाद परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
बारिश के मौसम में सांप तथा अन्य जीव-जंतुओं के छिपने के स्थानों में पानी भर जाने के कारण वो छिपने के लिए घरों में घुस जाते हैं इसी कारण बारिश के सीजन में सर्पदंश की घटनाएं ज्यादा होती हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी ने बताया कि विंध्य क्षेत्र में प्रमुख रूप से तीन जहरीले सांपों, करैत, रसेल वाइपर तथा कोबरा के काटने के कारण मौत की घटनाएं होती हैं। सांप काटने के बाद एक घंटे के अंदर सही उपचार होने पर पीड़ित की जान बचाई जा सकती है।