सीधी

घर में कपड़े बदलते वक्त लड़की को सांप ने काटा, मौत

mp news: कपड़ों में छिपा था जहरीला सांप जैसे ही युवती ने बदलने के लिए कपड़े उठाए तो सांप ने उसे डस लिया...।

सीधी

Shailendra Sharma

Aug 09, 2025

sidhi
girl was bitten by a snake while changing clothes at home (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के सीधी से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवती को कपड़े बदलते वक्त जहरीले सांप ने डस लिया जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की कुछ देर बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सांप कपड़ों में छिपा हुआ था और जैसे ही युवती ने कपड़े उठाए तो उसे सांप ने काट लिया।

कपड़े बदलते वक्त सांप ने काटा

हैरान कर देने वाली घटना सीधी जिले के मड़वास थाना इलाके के खजुरिहा गांव की है जहां रहने वाली पूजा नाम की युवती निमंत्रण में शामिल होने के लिए जाने के लिए तैयार हो रही थी। पूजा ने कपड़े बदलने के लिए जैसे ही अलमारी से कपड़े निकाले तो कपड़ों में छिपे बैठे जहरीले सांप ने उसे डस लिया। सांप के काटने की बात पूजा ने परिजन को बताई जिसके बाद परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

