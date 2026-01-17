एमपी को ‘फ्लाईओवर मैन’ नितिन गडकरी ने दी 4400 करोड़ की सौगात

minister nitin gadkari madhya pradesh 4400 crore road projects
mp news: केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को मध्य प्रदेश के विदिशा में कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित समारोह में शामिल हुए। गडकरी ने कार्यक्रम के दौरान 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही 4400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की सौगात भी दी। मुख्य कार्यक्रम से पहले विदिशा में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव का रोड शो हुआ। जिसका जगह जगह पर जनता के द्वारा भव्य स्वागत किया गया।
