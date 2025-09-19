BJP समर्थित नपा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, साथ आए भाजपा-कांग्रेस के पार्षद

कलेक्टर से मुलाकात करने से पहले सभी पार्षदों की शहर के बाहर एक निजी होटल में गोपनीय बैठक हुई। दोपहर बाद शुरु हुई करीब ढाई घंटे की बैठक के बाद सभी पार्षद सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात की। गौरतलब है कि अब तक भाजपा पार्षदों का एक गुट अध्यक्ष के विरोध में और भाजपा व निर्दलीय पार्षदों का दूसरा गुट अध्यक्ष के समर्थन में था। जबकि कांग्रेस पार्षद इस पूरे मामले में अलग थे। उनकी ओर से दो गुटों के बीच चल रहे घमासान से विकास कार्य प्रभावित होने की बात की जा रही थी। लेकिन गुरुवार को सभी पार्षद एकजुट हो गए और अध्यक्ष के खिलाफ सामूहिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन कलेक्टर को सौंपा।

(MP News)