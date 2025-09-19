हिंदू संगठनों का उग्र आंदोलन, सड़क जाम कर जलाए टायर, ये है कारण

सतना। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने गुरुवार की देर शाम कार्रवाई की है। खूंथी के पास 3 अवैध मांस दुकानों को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। यह दुकानें लोहा व टीन शेड से स्थाई बना ली गई थीं। राजेन्द्र नगर व जवाहर नगर के बीच 8 दुकानें सील कर दी गई हैं। इस दौरान एसडीएस सिटी राहुल सिलाडिया, उपायुक्त सत्यम मिश्रा, सीएसपी डीपीएस चौहान, टीआई रावेन्द्र द्विवेदी, स्वास्थ्य अधिकारी एवं अतिक्रमण दस्ता प्रभारी एपी सिंह समेत भारी संख्या में नगर निगम का अमला मौजूद रहा। (mp news)