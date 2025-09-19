हिंदू संगठनों का उग्र आंदोलन, सड़क जाम कर जलाए टायर, ये है कारण

VHP-Bajrang Dal protest: सतना शहर के खुले और सार्वजनिक स्थानों पर संचालित मांस की दुकानों (illegal meat shops) को हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूथी मोड़ जवाहर नगर में उग्र प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर कुर्सियां रखकर सभा की और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों के आश्वासन के बाद भीड़ आक्रोशित हो गई और उन्होंने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क पर आधा दर्जन टायर जलाए। इससे सड़क पर अफरा-तफरी और जाम की स्थिति बन गई। (mp news)
बवाल की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। एसडीएम राहुल सिलाड़िया, सीएसपी देवेंद्र सिंह और तीन थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। तब स्थिति नियंत्रण में आई। बाद में प्रशासन ने 10 स्थायी मांस की दुकानों को बंद कराया और अस्थायी दुकानों को हटवाया। साथ ही दो दुकानों की बिजली आपूर्ति भी काट दी गई। यह प्रदर्शन शाम 5 बजे से रात 7 बजे तक करीब दो घंटे चला, जिसके कारण आसपास का इलाका प्रभावित रहा। (mp news)
विहिप और बजरंग दल पदाधिकारियों ने ज्ञापन देकर बताया कि नगर निगम क्षेत्र में जगह-जगह संघालित अवैध मांस दुकानों को बंद कराने की मांग संगठन लंबे समय से करता आ रहा है। कई बार आंदोलन और ज्ञापन दिए जाने के बाद भी संबंधित अधिकारी मांस कारोबारियों से मिलीभगत कर दुकानें फिर से चालू करा देते हैं। इस मुद्दे पर स्थाई लोक अदालत, जिला न्यायालय में जन याचिका भी दायर की गई थी।
इसमें सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय, आयुक्त नगर निगम्, उप संचालक पशु चिकित्सा, जिला प्रमुख पर्यावरण विभाग और नगर दंडाधिकारी को पार्टी बनाया गया था। न्यायालय ने आम जनता के पक्ष में निर्णय देते हुए अवैध कारोबार बंद करने के निर्देश भी दिए थे। संगठन का कहना है कि न्यायालय के आदेश और जनता की भावनाओं की अनदेखी कर जिम्मेदार अधिकारी अवैध मांस दुकानों को संरक्षण दे रहे हैं। (mp news)
सतना। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने गुरुवार की देर शाम कार्रवाई की है। खूंथी के पास 3 अवैध मांस दुकानों को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। यह दुकानें लोहा व टीन शेड से स्थाई बना ली गई थीं। राजेन्द्र नगर व जवाहर नगर के बीच 8 दुकानें सील कर दी गई हैं। इस दौरान एसडीएस सिटी राहुल सिलाडिया, उपायुक्त सत्यम मिश्रा, सीएसपी डीपीएस चौहान, टीआई रावेन्द्र द्विवेदी, स्वास्थ्य अधिकारी एवं अतिक्रमण दस्ता प्रभारी एपी सिंह समेत भारी संख्या में नगर निगम का अमला मौजूद रहा। (mp news)
सिविल लाइन से कलेक्ट्रेट मार्ग पर अंडा व मांस दुकान संचालित करने वालों के खिलाफ बिजली कंपनी ने भी कार्रवाई की है। एसडीएम के निर्देश पर सिटी डिवीजन का बिजली अमला मौके पर पहुंचा और दुकानों के बिजली कनेक्शन काटे (electricity cut)। पन्ना नाका स्थित पटरी पर कार खड़ी कर यातायात व्यवस्था बिगाड़े वाले संचालक के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस व अतिक्रमण दस्ते ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है। केके कार बाजार से 12 चार पहिया वाहन हटवा दिए गए है। साथ ही दोबारा पटरी की तरफ न खड़े करने की चेतावनी दी है। (mp news)