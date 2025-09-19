MP में कलेक्टर के नाम पर फेक ID बनाकर ठगी का खेल, 75 हजार ऐंठने की कोशिश

कलेक्टर मृणाल मीना ने गुरुवार को शाम आमजनों से अपील की है कि उनकी फर्जी आईडी से यदि कोई रुपए मांगे तो पैसा न भेजें और तुरंत रिपोर्ट करें। उन्होंने सभी से सायबर ठगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की है। मोबाइल और अन्य एप्लीकेशनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करने, फर्जी कॉल पर सावधान रहने, किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लीक नहीं करने, कोई भी एपीजे फाइल डानउलोड नहीं करने सहित सायबर ठगी (cyber fraud) के मामले होने पर तुरंत पुलिस को सूचित किए जाने की अपील की है। (MP News)