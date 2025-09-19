Patrika LogoSwitch to English

बालाघाट

MP में कलेक्टर के नाम पर फेक ID बनाकर ठगी का खेल, 75 हजार ऐंठने की कोशिश

MP News: सायबर ठगों ने कलेक्टर के नाम से फेक फेसबुक आईडी बनाकर अधिकारी से 75 हजार रुपए ऐंठने की कोशिश की। संदेह होने पर मामला उजागर हुआ और जांच शुरू।

बालाघाट

Akash Dewani

Sep 19, 2025

fake id balaghat collector cyber fraud attempt mp news
fake id balaghat collector cyber fraud attempt (फोटो- सोशल मीडिया)

fake id balaghat collector: सायबर ठगी के नित नए मामले सामने आ रहे है। सायबर ठग इतने चालक और संगीन हो हैं, जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम से फेक आईडी बनाकर ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। ठगी का नया मामला बालाघाट जिले के कलेक्टर आईएएस मृणाल मीणा (IAS Mrinal Meena) के नाम से फेक फेसबुक आईडी बनाकर ठगी करने का प्रयास करने का सामने आया है।

जानकारी के अनुसार सायबर ठगों ने उज्जैन जिला पंचायत के अकाउंट ऑफिसर यशवंत गोठवाल से 75 हजार रुपए मागकर उन्हें झांसे में लेने की कोशिश की। ठग ने ट्रांसफर पर घरेलू सामान बेचने का झांसा दिया। संदेह होने पर गोठवाल ने कलेक्टर मीणा से संपर्क किया, इसके बाद ठगी का खुलासा हो। (MP News)

इस नंबर से बनाई गई आईडी

कोतवाली पुलिस के सायबल सेल प्रभारी अभिलाष के अनुसार कलेक्टर के निर्देश पर मामला पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। फेक फेसबुक आईडी जिस नंबर से बनाई गई है उसे ट्रेस कर लिया गया है। 7877676360 इस नंबर से आईडी बनाई गई। यह नंबर राजस्थान का होना जांच में सामने आ रहा है। आरोपी की तलाश में टीम जुटी हुई है। (MP News)

इधर कलेक्टर ने की अपील

कलेक्टर मृणाल मीना ने गुरुवार को शाम आमजनों से अपील की है कि उनकी फर्जी आईडी से यदि कोई रुपए मांगे तो पैसा न भेजें और तुरंत रिपोर्ट करें। उन्होंने सभी से सायबर ठगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की है। मोबाइल और अन्य एप्लीकेशनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करने, फर्जी कॉल पर सावधान रहने, किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लीक नहीं करने, कोई भी एपीजे फाइल डानउलोड नहीं करने सहित सायबर ठगी (cyber fraud) के मामले होने पर तुरंत पुलिस को सूचित किए जाने की अपील की है। (MP News)

आरोपी पर केस दर्ज

कलेक्टर सर के निर्देश पर अज्ञात आरोपी पर आईटी एक्ट की धारा 66 सी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोबाइल नंबर राजस्थान सामने आ रहा है। हमने फर्जी आईडी में जुड़े करीब 250 लोगों को भी अलर्ट भेज दिया गया है। ताकि कोई भी ठगों के झांसे में न आए। -अभिलाष, सायबर सेल प्रभारी

Published on:

19 Sept 2025 09:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / MP में कलेक्टर के नाम पर फेक ID बनाकर ठगी का खेल, 75 हजार ऐंठने की कोशिश

