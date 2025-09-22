एमपी में पत्थर बरसाकर तोड़ दी कालीजी की मूर्ति, दो घायल, मच गया बवाल

Kali Mata- मध्यप्रदेश में कालीजी की मूर्ति पर पत्थर बरसाए गए हैं। कई पत्थर मारकर प्रतिमा तोड़ दी जिससे बवाल मच गया है। कालीजी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की यह वारदात प्रदेश के विदिशा में हुई। लोगों ने कहा कि स्थापना के लिए ले जाते समय मुस्लिम बस्ती से पत्थर मारे गए जिससे कालीजी की प्रतिमा टूट गई। पत्थर लगने से दो युवक घायल भी हुए। घटना से लोग गुस्सा उठे। नाराज लोगों ने खूब नारेबाजी की लेकिन बाद में अधिकारियों की समझाइश पर शांत हो गए। पुलिस का कहना है कि बच्चों के विवाद में यह घटना हुई है।
नवरात्रि पर नंदवाना समिति की झांकी पर पथराव किया गया जिससे काली माता की मूर्ति टूट गई। दो युवक भी पत्थर लगने से चोटिल हो गए। पथराव और काली प्रतिमा टूटने से लोग आक्रोशित हो उठे और भीड़ ने नारेबाजी शुरु कर दी। इससे जय स्तंभ चौक बजरिया इलाके में तनाव फैल गया।
वारदात की शिकायत करने थाने पहुंचे लोगों ने बताया कि मुस्लिम बस्ती से पत्थर फेंके गए। झांकी ले जाते समय कई बार पथराव किया गया जिससे मां की प्रतिमा टूट गई और युवक घायल हो गए।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को समझाबुझाकर शांत कराया। प्रशासनिक अधिकारियों और कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज ने भीड़ की नाराजगी को देखते हुए मामले की जांच की बात कही और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।
बाद में सीएसपी अतुल सिंह ने बताया कि बातचीत से विवाद को सुलझा लिया गया है। यह बच्चों के बीच के विवाद का मामला था। इधर घायल युवकों ने केस दर्ज कराया है जिसकी जांच की जा रही है। उचित कार्रवाई की जाएगी।