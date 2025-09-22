एमपी में पत्थर बरसाकर तोड़ दी कालीजी की मूर्ति, दो घायल, मच गया बवाल

Kali Mata- मध्यप्रदेश में कालीजी की मूर्ति पर पत्थर बरसाए गए हैं। कई पत्थर मारकर प्रतिमा तोड़ दी जिससे बवाल मच गया है। कालीजी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की यह वारदात प्रदेश के विदिशा में हुई। लोगों ने कहा कि स्थापना के लिए ले जाते समय मुस्लिम बस्ती से पत्थर मारे गए जिससे कालीजी की प्रतिमा टूट गई। पत्थर लगने से दो युवक घायल भी हुए। घटना से लोग गुस्सा उठे। नाराज लोगों ने खूब नारेबाजी की लेकिन बाद में अधिकारियों की समझाइश पर शांत हो गए। पुलिस का कहना है कि बच्चों के विवाद में यह घटना हुई है।