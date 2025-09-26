Patrika LogoSwitch to English

विदिशा

लाड़ली बहना योजना पर ये क्या बोल गए BJP विधायक, कहा- फ्री फंड में पैसा बांट रही सरकार

MP News: मध्यप्रदेश में एक बार फिर भाजपा नेता के बड़बोलेपन ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ताजा मामला विदिशा जिले से सामने आया है। जिले के कुरवाई से भाजपा विधायक हरि सिंह सप्रे ने अपनी ही सरकार की योजना पर सवाल खड़ा कर दिया।

Avantika Pandey

Sep 26, 2025

BJP MLA Hari Singh Sapre controversial statement

MP News: मध्यप्रदेश में भाजपा नेताओं के द्वारा विवादित बयान देने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर भाजपा नेता के बड़बोलेपन ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ताजा मामला विदिशा जिले से सामने आया है। जिले के कुरवाई से भाजपा विधायक हरि सिंह सप्रे ने अपनी ही सरकार की योजना पर सवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी विधायक ने लाड़ली बहना योजना(Ladli Behna Yojana) के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि को व्यर्थ बताया है। इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

फ्री फंड में पैसा बांट रही सरकार!

सोशल मीडिया पर विदिशा जिले के कुरवाई से भाजपा विधायक हरि सिंह सप्रे(BJP MLA Hari Singh Sapre) का एक वीडियो सामने है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक सप्रे ने सार्वजनिक मंच से प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि को व्यर्थ बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार फ्री फंड का पैसा बांट रही है। उन्होंने कहा कि, प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं कोई भी फसल काटने मत चले जाना नहीं तो समझ लेना।

MLA संजय पाठक से जुड़ी फर्म ने सहारा भूमि खरीद में चुराई स्टाम्प ड्यूटी, फर्जीवाड़ा उजागर
जबलपुर

Hindi News / Madhya Pradesh / Vidisha / लाड़ली बहना योजना पर ये क्या बोल गए BJP विधायक, कहा- फ्री फंड में पैसा बांट रही सरकार

