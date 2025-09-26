लाड़ली बहना योजना पर ये क्या बोल गए BJP विधायक, कहा- फ्री फंड में पैसा बांट रही सरकार

MP News: मध्यप्रदेश में भाजपा नेताओं के द्वारा विवादित बयान देने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर भाजपा नेता के बड़बोलेपन ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ताजा मामला विदिशा जिले से सामने आया है। जिले के कुरवाई से भाजपा विधायक हरि सिंह सप्रे ने अपनी ही सरकार की योजना पर सवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी विधायक ने लाड़ली बहना योजना(Ladli Behna Yojana) के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि को व्यर्थ बताया है। इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।